東張西望｜「苦主」稱裝修被連環爛尾　師傅出面反指控又成羅生門

TVB節目《東張西望》今日（16日）講到早前有「苦主」Amy報料，表示家中裝修慘遭「連環爛尾」事件，她更在網上社交平台大肆宣揚裝修師傅有問題。而被指責的K師傅，決定親身回應所有指控，誓要為自己取回一個公道。

早前有「苦主」Amy報料，表示家中裝修卻慘遭「連環爛尾」事件。(節目截圖)

被指責的K師傅，決定親身回應所有指控。(節目截圖)

K師傅原來是第二位幫Amy裝修的師傅，K師傅表示自己當初出於好意為Amy協助處理前者未處理好的地方，亦為她進行大量前期工作。但Amy就表示：「係咁拆爛我間屋，係咁同我攞錢買材料，三萬幾蚊買材料，到依家都冇送過嚟，唔知點解要將隻窗擺喺出面棚架，心諗跌咗落街，賠死個業主。」不過原來「案中有案」，K師傅今次出面解釋事件，指是Amy一方出現問題。

K師傅表示自己當初出於好意為Amy協助處理前者未處理好的地方，亦為她進行大量前期工作。(節目截圖)

但Amy就指控K師傅將隻窗擺係出面棚架。(節目截圖)

就著把窗放出棚外，K師傅承認是自己的疏忽，因為他當日被管理處趕走：「當晚佢已經換咗把鎖，同埋已經通知咗管理處，唔再畀我哋上去啦。咁其實我都做唔到任何嘢㗎喎，我冇估計過第二朝已經唔畀我哋上去。」K師傅想知道到底他是否如Amy所說般不負責任，但Amy之前又說，是因為K師傅幾天沒上去才換鎖，雙方各執一詞，到底誰是誰非？

就著把窗放出棚外，K師傅承認是自己的疏忽，因為他當日被管理處趕走。(節目截圖)

K師傅想知道到底是否如Amy所說，他有Amy所說的不負責任，但Amy之前是說因為K師傅幾天沒上去才換鎖，到底誰是誰非？(節目截圖)

除此之外，K師傅又指，Amy對第一間裝修公司亦極不尊重：「基本上同佢演繹畀我哋聽，俾第一間呃係完全兩樣嘢嚟！當上一間公司入到嚟嘅時候，佢整個情緒係非常之高漲，而期間嘅對話內容係完全唔理性嘅。」雖然K師傅想出聲制止Amy，但就被她表示：「我明玩佢㗎！」

J師傅又指，Amy對第一間裝修公司亦極不尊重。(節目截圖)

雖然K師傅想出聲制止Amy，但就被她表示：「我明玩佢㗎！」(節目截圖)

而第一間裝修公司的負責人周師傅亦有現身，他指開初是「蝕住咁做」，又曾經因為四道門等了Amy 6個鐘！周師傅更大爆當時Amy的種種不合理要求，其中有兩隻門不收貨，她便要周師傅搬走！其後，周師傅與K師傅都因為不同原因，被Amy於網上鋪天蓋地在各個裝修群組唱衰及起底！

第一間裝修公司的負責人更加指，其實開初是「蝕住咁做」。(節目截圖)

周師傅更加大爆當時Amy種種不公平的要求，其中有兩隻門不收貨，她便要周師傅搬走。(節目截圖)

K師傅表示已經向私隱專員公署作出投訴，打算從民事方面追討賠償，到底誰是誰非又是一件「羅生門事件」。

K師傅表示已經向私隱專員公署作出投訴，打算從民事方面追討賠償。(節目截圖)