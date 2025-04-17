Byejack新歌《在觀濱中出錯》　原址重現Free Hug殘廁避孕套情節

早前宣布離開華納的創作歌手Byejack，雖然有不少人認為他的曲風「MK」及過度Auto-tune，不過百貨應百客，他的作品大受「Gen Z」妹豬歡迎！近日他與Tr33推出新歌《在觀濱中出錯》，單是語帶雙關的歌名已引起不少話題，惹人遐想。

Byejack新歌名為《在觀濱中出錯》，有網民就特別留意中間四個字，語帶雙關。（MV截圖）

MV不乏激咀場面，還原觀濱實況。（IG@byejackk）

去年聖誕及除夕，簡稱「觀濱」的觀塘海濱成為Gen Z（1997年至2012年出生人士）Free hug和Free kiss勝地，有「蘭桂坊2.0」、「Gen Z蘭桂坊」之稱，更疑似有人即場性交。YouTuber「EG大個仔」特地拍片直擊及街訪，一名17歲女受訪者提到，有不少人在觀濱「打茄輪」，並說：「佢哋打完就會去殘廁，嗰到好多Condom（避孕套）。」又有少男稱，平時少人的話有人會直接要求性交：「平時少人嘅時候直接接話要X㗎！」

根據EG街訪內容，有人指見到殘廁好多避孕套。（YouTube截圖@EG大個仔）

事件一度成為社會熱話，而近日Byejack與Tr33的新歌亦呼應這個主題，實力重現觀濱的色慾畫面，意識大膽。MV中，Tr33先舉住「Tree hug」牌，被女主角擁抱；之後Byejack又跟女主角激吻，脫剩白色胸圍，男方邊打茄輪邊急急打開避孕套包裝，繼而影住二人在昏暗燈光下繼續激吻及飲酒，其後又再撕開多一個避孕套包裝。MV後段，女主角穿上外套，轉身離去，鏡頭便影住一臉黯然的Tr33。有網民自行解讀MV情節，亦引起不少討論，其中著名音樂人李一丁就留言：「在觀濱中出啱！」

Tr33落寞地舉起「Tree Hug」牌。（MV截圖）

女主角本來已直行直過，又回頭擁著Tree。（MV截圖）

不過鏡頭一轉，Byejack與女主角在激吻，更除剩胸圍。（MV截圖）

狂咀！（MV截圖）

撕開避孕套包裝。（MV截圖）

取出避孕套。（MV截圖）

之後一齊飲酒。（MV截圖）