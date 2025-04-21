衛蘭做獨立歌手樣樣慳　剖白離開華納之謎：大家想要嘅嘢唔同

由大公司出走，如今做老闆，衛蘭說應慳則慳，例如會自己駕車開工，但做音樂、拍MV 就一定不會慳。（葉志明攝）

過了20年公司歌手生活，衛蘭（Janice）如今以獨立歌手身分重新出發，事事都要參與、應慳則慳是她這兩年的日常，而感覺是「無想像中咁差」。華納時期，衛蘭先後推出3張專輯以及1張英文EP ，得到「叱吒樂壇女歌手金獎」那年，亦同時奪得「叱吒樂壇至尊唱片大獎」，再加上兩次紅館騷，足見公司投放在她身上的資源是有誠意的，銳意離開的原因外界實在想不明白。

魔性笑聲依然。（葉志明攝）

「 可能大家表面上見到嘅嘢，未必了解背後發生咩事，好多嘢都好似係整定，而令我踏出呢步。嗰幾年真係唔開心 ，大家想要嘅嘢唔同，我想要突破、進步、試新嘢，唔想做同一樣嘢，所以決定離開。」公司再有誠意，也有其商業角度，衛蘭選擇離開時，完全沒有任何計劃，期間雖然有其他唱片公司接洽，但模式與舊東家差不多，最後遇上了現任經理人。「好感恩而家經理人幫我好多，由嗰時開始邊學邊做，例如去內地做歌手，原來好多嘢要學。」

開拓內地市場先要唱K歌

衛蘭早年曾表示不想再唱太多K歌，甚至點名《大哥》，華納時期推出的《It's OK To Be Sad》、《Little Miss Janice》等作品，明顯是用作品告訴大家她一直在進步，但一到 《聲生不息大灣區季》，唱盡所有經典K歌，是妥協了嗎？「我唔介意其他人嘅K歌，只係唔想唱自己嘅K歌。呢個節目令我再愛上廣東歌，見到內地人點欣賞廣樂，令我更新嘅體會。」當初到內地拍攝時，國語只得小學程度的衛蘭，笑言雖然有用心聽，但大部分時間不明白其他人在說什麼，後來才懂得問「同聲同氣」的薛凱琪。「我學識長時間唔瞓覺，哈哈！同埋學識如何在高壓下表演，我一開始拍節目時已經嚴重感冒，仲有聲出係神蹟。」

一整季《聲生不息》，衛蘭首推最難唱是《勁浪漫超溫馨》。

與黎明緣已盡？

問到到內地發展，可有因而遭香港歌迷投訴？衛蘭表示曾有想過會引起不少聲音，但慶幸未有聽過。「唔知佢哋係咪背後講，哈哈 ！但我成日都同佢哋講『香港係我屋企』同埋巡唱最後一站係香港，save the best for last。」巡唱才剛開始，衛蘭望以輕鬆心情進行，怕一有壓力容易病倒，問到必請名單會有什麼人選，她說是黎明、雷頌德以及陳善之（衛蘭在A Music時期的經理人），3人之中，有兩位仍保持聯絡。「好希望黎生知道我好感恩，佢幫咗我嘅事業好多。」緣份已盡，現在連大時大節也不會傳訊號問好。

衛蘭2017首奪叱咤女金是在2017年，打破容祖兒冧莊連勝，l她當時在台上感觸表示：「我等咗12年喇！」（資料圖片）

頒獎禮唔單純

談及獎項，衛蘭早已有不少獎在手，加上她那與世無爭的性格，以為她可有可無，結果卻是「睇下咩獎⋯⋯同埋係咩台。你知有啲係⋯唔係好單純，我唔諗太多，有得攞係好大鼓勵。我無話唔想拎，反而唔想去頒獎禮（笑）， 你付出嘅努力大家都有眼睇，攞唔攞已經唔係太重要，問心嗰句你有無付出，攞唔到大家戥你唔抵，出歌有大家都認同，我覺得係最重要。」

衛蘭、衛詩小時候因父母離異而不知有對方的存在，直接衛蘭10歲時返港定居，才知悉自己是姐姐，從此未與妹妹分開過。（IG圖片）

期望衛詩有出路

當時坊間盛傳衛蘭求唱片公司必須同時簽約妹妹衛詩，如今姐姐自姐公司，妹妹去向如何？「大家未必知，佢一直有寫好多歌，無諗住放棄做歌手，之前亦有去中東、埃及傳福音。我好想佢有自己嘅路，亦覺得佢會搵到。」 這對twins雖然小時候曾分開過10年，但確是姊妹情深，至今仍一起居住，畢竟40多歲人，也沒什麼好擔心，衛蘭說衛詩早前曾入院做手術，目前狀況良好，所以也沒什麼太操心。 感情狀況的話，兩姐妹目前都是單身，但衛蘭覺得妹妹會比自己先結婚。「 緣份未到，有人追過，但無一齊，因為唔係最夾，我唔想開始。」

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