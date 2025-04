衛蘭做獨立歌手樣樣慳　剖白離開華納之謎：大家想要嘅嘢唔同

由大公司出走,如今做老闆,衛蘭說應慳則慳,例如會自己駕車開工,但做音樂、拍MV 就一定不會慳。(葉志明攝)

過了20年公司歌手生活,衛蘭(Janice)如今以獨立歌手身分重新出發,事事都要參與、應慳則慳是她這兩年的日常,而感覺是「無想像中咁差」。華納時期,衛蘭先後推出3張專輯以及1張英文EP ,得到「叱吒樂壇女歌手金獎」那年,亦同時奪得「叱吒樂壇至尊唱片大獎」,再加上兩次紅館騷,足見公司投放在她身上的資源是有誠意的,銳意離開的原因外界實在想不明白。

魔性笑聲依然。(葉志明攝)

「 可能大家表面上見到嘅嘢,未必了解背後發生咩事,好多嘢都好似係整定,而令我踏出呢步。嗰幾年真係唔開心 ,大家想要嘅嘢唔同,我想要突破、進步、試新嘢,唔想做同一樣嘢,所以決定離開。」公司再有誠意,也有其商業角度,衛蘭選擇離開時,完全沒有任何計劃,期間雖然有其他唱片公司接洽,但模式與舊東家差不多,最後遇上了現任經理人。「好感恩而家經理人幫我好多,由嗰時開始邊學邊做,例如去內地做歌手,原來好多嘢要學。」

開拓內地市場先要唱K歌

衛蘭早年曾表示不想再唱太多K歌,甚至點名《大哥》,華納時期推出的《It's OK To Be Sad》、《Little Miss Janice》等作品,明顯是用作品告訴大家她一直在進步,但一到 《聲生不息大灣區季》,唱盡所有經典K歌,是妥協了嗎?「我唔介意其他人嘅K歌,只係唔想唱自己嘅K歌。呢個節目令我再愛上廣東歌,見到內地人點欣賞廣樂,令我更新嘅體會。」當初到內地拍攝時,國語只得小學程度的衛蘭,笑言雖然有用心聽,但大部分時間不明白其他人在說什麼,後來才懂得問「同聲同氣」的薛凱琪。「我學識長時間唔瞓覺,哈哈!同埋學識如何在高壓下表演,我一開始拍節目時已經嚴重感冒,仲有聲出係神蹟。」

一整季《聲生不息》,衛蘭首推最難唱是《勁浪漫超溫馨》。

與黎明緣已盡?

問到到內地發展,可有因而遭香港歌迷投訴?衛蘭表示曾有想過會引起不少聲音,但慶幸未有聽過。「唔知佢哋係咪背後講,哈哈 !但我成日都同佢哋講『香港係我屋企』同埋巡唱最後一站係香港,save the best for last。」巡唱才剛開始,衛蘭望以輕鬆心情進行,怕一有壓力容易病倒,問到必請名單會有什麼人選,她說是黎明、雷頌德以及陳善之(衛蘭在A Music時期的經理人),3人之中,有兩位仍保持聯絡。「好希望黎生知道我好感恩,佢幫咗我嘅事業好多。」緣份已盡,現在連大時大節也不會傳訊號問好。

衛蘭2017首奪叱咤女金是在2017年,打破容祖兒冧莊連勝,l她當時在台上感觸表示:「我等咗12年喇!」(資料圖片)

頒獎禮唔單純

談及獎項,衛蘭早已有不少獎在手,加上她那與世無爭的性格,以為她可有可無,結果卻是「睇下咩獎⋯⋯同埋係咩台。你知有啲係⋯唔係好單純,我唔諗太多,有得攞係好大鼓勵。我無話唔想拎,反而唔想去頒獎禮(笑), 你付出嘅努力大家都有眼睇,攞唔攞已經唔係太重要,問心嗰句你有無付出,攞唔到大家戥你唔抵,出歌有大家都認同,我覺得係最重要。」

衛蘭、衛詩小時候因父母離異而不知有對方的存在,直接衛蘭10歲時返港定居,才知悉自己是姐姐,從此未與妹妹分開過。(IG圖片)

期望衛詩有出路

當時坊間盛傳衛蘭求唱片公司必須同時簽約妹妹衛詩,如今姐姐自姐公司,妹妹去向如何?「大家未必知,佢一直有寫好多歌,無諗住放棄做歌手,之前亦有去中東、埃及傳福音。我好想佢有自己嘅路,亦覺得佢會搵到。」 這對twins雖然小時候曾分開過10年,但確是姊妹情深,至今仍一起居住,畢竟40多歲人,也沒什麼好擔心,衛蘭說衛詩早前曾入院做手術,目前狀況良好,所以也沒什麼太操心。 感情狀況的話,兩姐妹目前都是單身,但衛蘭覺得妹妹會比自己先結婚。「 緣份未到,有人追過,但無一齊,因為唔係最夾,我唔想開始。」

