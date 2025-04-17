中年好聲音3｜兩大魔王級組合攜手獻唱　超靚聲和音掀開序幕

《中年好聲音3》本周日（20日）晚8點翡翠台播出新一集，由車婉婉擔任主持，評審團除了固定班底肥媽、張佳添、周國豐，還有音樂女神海兒以及森美擔任嘉賓評審，見證9強誕生。

音樂女神海兒以及森美擔任嘉賓評審。

本回合主題是「聲夢合唱」，10位參賽者將各自與一名「聲夢」畢業生合唱，演出歌單如下：劉洋／黃洛妍《你那麼愛她》、陳芷盈／何晉樂《誰明浪子心》、王鄭浚仁／趙小婷《美麗的神話》、李金凱／冼靖峰《甲乙丙丁》、占士丁丁／劉芷君《Endlesslove》、曹越／詹天文《我不離開》、趙浚承／潘靜文《你最珍貴》、張與辰／姚焯菲《許願》、黃博／林智樂《來夜方長》、善玥澄／彭家賢《芳華絕代》。

本周其他歌單。

本周其他歌單。

本周其他歌單。

森美感動至眼泛淚光

本周焦點組合，絕對是兩大魔王級組合合唱，分別是本季大熱黃博與有「寶藏新人王」之稱的林智樂Felix，以及兩大實力唱將劉洋及黃洛妍Janees。自封表演是「輕飄飄的歌劇」的黃博及Felix，一開場便各自以超靚聲大玩和音，噱頭十足，Felix出賽前更直指希望可以為「高分王」黃博爭取首個100分。對於二人演出，森美一度被觸動至眼泛淚光，他給予評語時說：「你第一句嘅時候我眼淚爭啲流喇」，至於肥媽亦肯定了二人的靚聲度：「兩個獨自把聲係好靚嘅。」

黃博／林智樂《來夜方長》。

黃博／林智樂《來夜方長》。

森美聽到眼濕濕。

車婉婉出手教怕醜仔劉洋拖女仔

至於同有「大魔王」美名、被譽「大炮型組合」的劉洋及Janees，則意外因為劉洋的怕醜搶去了評審們注意及焦點，肥媽：「劉洋有啲怕醜，佢都唔夠膽直視Janees，唔好怕醜啦，捉住隻手喇嘛」，張佳添：「佢一對住女仔唱歌時，好似史力加談戀愛咁。」對嚇至僵直的劉洋看不過眼的婉婉，最後更索性教劉洋應如何拖女仔，場面搞笑。至於森美，則自封是劉洋粉，並謂很期待現場看他唱live：「我好渴望live睇佢一次，呢個組合辛苦嘅地方，係因為感覺到兩個都有實力，所以大家都要搵個位放柔番係困難嘅。」

劉洋／黃洛妍《你那麼愛她》。

劉洋真係怕醜到哩。

劉洋真係怕醜到哩。

周國豐被寸「冷血」

而張與辰與「甜美小公主」姚焯菲Chantel雖然年齡差了一大截，但二人唱出來的《許願》卻異常地有愛情感及火花，配以Chantel近乎無敵的甜美笑容，二人獲得近乎一致好評，肥媽開心到搞爛gag：「好好聽，佢哋係牛油果油溝橄欖油。」張佳添「我feel到有啲真愛喺裏面。」森美笑言投入到一度忘了身邊坐的是肥媽，故回過神來看清事實後一度「嚇醒」，笑爆全場，至於出名手緊的周國豐，亦難得給予高度評價：「淨係聽聲，一路令我信服你哋係一對戀人。你哋每人都要處理好多和音部分，但你哋兩個都處理得好好，暫時為止係今晚表現最好嘅一對！」車婉婉聞言即忍不住寸嘴：「喺周國豐老師冷血嘅世界，係好少咁樣讚人！」

張與辰／姚焯菲《許願》。

特別推介 Chantel 可愛甜笑兩連環。

特別推介 Chantel 可愛甜笑兩連環。

睇嚟分數好好喎。

善玥澄彭家賢妖冶辣身舞搶焦

本集另一值得推介的，是充滿視覺刺激的善玥澄／彭家賢的《芳華絕代》，化上濃妝的二人，七情上面地又唱又跳，更一度埋身熱舞，極盡妖冶之能事，車婉婉笑言看表演時恍如置身「殭屍嘅堡壘」。

周國豐激罕大讚。

善玥澄／彭家賢《芳華絕代》。