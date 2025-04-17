粗口港姐自稱輕熟女被爆狂食蕃薯車內猛放屁　憑夾公仔力挽聲譽

由黃又南、梁允瑜(Chloe)主持，16集全新旅遊文化節目《關東．路駅十三》，周四晚九點三十五分及周五晚九點半TVB Plus（82台）播映，今明兩晚將播出最後兩集。

今晚Chloe同又南展開別府之旅。

二人到訪世一夾公仔店。

黃又南與梁允瑜(Chloe)今晚（17日）開始別府之旅，他們來到果樹公園道路休息站，當地以「秩父銘仙」絲質和服聞名，自江戶時代起便深受日本女性喜愛。站內除「秩父銘仙」產品外，還有不少芋製產物，又南為觀眾科普表示︰「日本人嘅『芋』泛指芋、紫薯同薯仔。」Chloe表示炸薯塊配味噌醬是當地名物，曾經奪得「美食王爭霸戰」第一名，而橫瀨紅茶雪糕是休息站人氣No.1，今趟可以一次過試齊。不過Chloe狂食蕃薯埋下日後「出事」的伏筆。

節目中經常出現蕃薯這款食物。

Chloe被又南取笑經常在車內放屁。

引發「放屁事件」的蕃薯蒙布朗。

接下來二人到訪一間號稱「世一」的夾公仔店，店內逾450台夾公仔機，Chloe在一致被看淡下，只花了200日圓（約11港元）便成功夾到公仔。來到行程尾聲，二人在Car Camping營地總結21日旅程。又南大讚Chloe是「好叻、好努力嘅女仔」，Chloe自揭初見又南時的印象︰「本身開始好驚（又南），第一日你咪話我好乖、好安靜，除咗要聽清楚之外，真係唔敢亂講嘢。細細個聽又南哥哥啲歌，又睇佢啲戲大，前輩喎。」她表示相處下來發覺對方雖然閱歷豐富，依然保有童真喜歡玩。

Chloe只花了200日圓便夾到冬菇毛公仔。

又南亦不輸蝕，為Chloe夾到心儀的毛公仔。

明晚（18日）來到終極一集，二人繼續別府行程，首站咖啡店歎橫瀨之紅茶拿鐵，Chloe大感滿足之餘更自言是「輕熟女」，曉得欣賞玉桂的味道，她笑說︰「未熟晒半熟啦，medium rare，以前會覺玉桂味好奇怪，而家感受到溫韾感覺。」飲完茶後二人開始挑戰味蕾，試齊四款不同口味及地區的布甸，包括︰大吟釀、桑茶、味噌焦糖、麥茶口味布甸。而連日食蕃薯的Chloe明晚終於要爆，她試食蕃薯蒙布朗時，猛讚好味︰「平時唔太鍾意食蕃薯……」整個行程被取笑「老」的又南乘機反擊說︰「因為驚放屁？我成日聽到你喺車放喎……」到底身負「44吋長腿女神」之名的Chloe會如何反擊？留意明晚最後一集節目播出。

又南跟Chloe互動十足。

拍攝到尾聲二人互吐心聲。