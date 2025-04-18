成家劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《成家》陸劇，有虢爽作為編劇，安建為執導，由秦嵐、艾倫領銜主演的一套以現代家庭為題材的電視劇。秦嵐和艾倫兩位實力派演員首次合作，展現當代愛情故事！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧成家@Weibo

《成家》電視劇情大綱

秦天越（秦嵐 飾）原為互聯網巨頭的數據專家，被調派到婚戀網站「牽手網」新收購的子公司思締妮擔任經理。理工科出身的她，熱衷於運用大數據分析，為客戶快速匹配理想另一半，追求高效的速配。在心動網有「人間丘比特」之稱的金牌顧問馮清鳴（艾倫 飾）卻秉持截然相反的工作理念，比起效率，他更重視客戶的情感需求，主張「小火溫燉」的方式培養客戶的感情。

在工作的激烈交鋒中，秦天越與馮清鳴迎難而上，為來自不同身份、背景、需求的客戶，甚至特殊人群，匹配合適的相親對象。過程中，他們組成「丘比特小分隊」化解了相親遇到的種種挑戰，幫助了許多在婚戀路上迷茫的人。兩人帶領「思締妮」婚戀小隊，經歷一次次試煉後再磨合成長，這對「歡喜冤家」最終攜手並肩成、雙劍合璧，不僅共同開創了事業新篇章，也一起探尋幸福的真義。

《成家》播出時間｜最新追劇日曆

《成家》電視劇幾時播?《成家》一共有36集，由湖南衛視、芒果TV、騰訊視頻播放。4月18日起，芒果TV、騰訊視頻全網首播，會員搶先看。4月20日起，湖南衛視金鷹獨播劇場播出

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《成家》演員人物關係圖

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《成家》演員

秦嵐 飾 秦天越

原本是互聯網大公司的數據專家，被派到婚戀網站做經理，根據數據配對情侶

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艾倫 飾 馮清鳴

「人間丘比特」金牌顧問，重視客戶情感作出配對

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夏之光 飾 程旭

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卜冠今 飾 李樂凡