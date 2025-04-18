36歲女星及名主持人遭爆對年輕演員不公對待　爆料者：我不怕了

現年36歲的Angelababy(楊頴）曾因被影到在法國巴黎看瘋馬騷（Crazy horse pairs)一事，而引來大批網民不滿，隨後被發現多個社交網站遭到禁言，疑被軟封殺。雖然其在2024年初遭到解禁，但其人氣已大不如前，近日更被一名自稱是歌手及演員的年輕人李心月發視頻指控，直指遭到她及著名主持人張大大不公平待遇，事件引起廣大關注。

自稱是圈中人的李心月拍片指控Angelababy及張大大 。（微博圖片）

李心月在視頻中表示：「曾在23年6月份的一檔節目中，對我進行不公平待遇等不良事件的其中一位，就是大家常看的《跑男》中的一位熱火女星，也是黃曉明的前妻。」雖然他並沒有指名道姓，但指向清晰，眾所周知黃曉明的前妻就是Angelababy ，相當點名就是Angelababy。

李心月口中所指的黃曉明前妻就是Angelababy 。（楊穎微博圖片）

他除了點名Angelababy之外，還續指：「另一位男星就是黃毛毛事件的霸凌者。」同樣地他沒有指名道姓，但他口中所提及到的黃毛毛事件，就是今年年初被爆料欺凌工作人員黃毛毛的著名主持人張大大。而李心月在視頻中並沒有就稱遭到不公平待遇等事件作具體說明，他表示之後會陸續就事件爆出更多內幕，並揚言：「我不怕了。」對於李心月的爆料，不少網民都認為他只是在炒作而已，因為他完全沒有公開任何實質的證據。