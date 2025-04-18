劉德華相隔32年再次肯定自己　歌聲獲認同：我真的是一個歌手了

天王劉德華（Andy)在去年7月份開始舉行《今天…is the Day劉德華巡迴演唱會》大受好評，但在這72場演唱會當中，亦曾發生多次大大小小的意外，險象環生，幸好憑着深厚的經驗都能化險為夷。近日，他就在社交網站上貼演唱會背後辛酸紀錄，訴說對是次巡演多方面的真實感受。

劉德華去年7月份開始舉行《今天…is the Day劉德華巡迴演唱會》大受好評。（影片截圖）

在這72場演唱會當中，劉德華經歷了多次大大小小意外，而有其中一場卻令他最難以忘記的，因為當時站在高台圓環上的他差一點踩空掉下來，他表示：「因為煙很多，我踏出去原來踏空了，我以為那個圈，雷射的那個圈是我站的那個台的邊，就是還差這麼多，那一次是我覺得，我覺得整個演唱會最危險的一次。」而在深圳場他曾不慎踩空升降舞台，整個人差一點跌落台底，導致他手部受傷，過程相當危險：「那一次我是緊張的，我也一直在想，我也不知道應該怎麼辦，要下去嗎？還是怎麼樣？我就想了想，待會我要換頭戴咪，（工作人員）他有膠布，然後我就想了想先把血停吧！那個是危險的，弄到手是一個最輕的受傷，我真的可以掉進去的，我真的可能頭就那麼（受傷了）。」回到後台先匆忙處理傷口的他，處理完就返回舞台繼續表演，只因他不想讓觀眾看到一些不好看的畫面出現。

劉德華經歷了多次大大小小意外。（影片截圖）

站在高台圓環這一次舞台，是他認為最危險的一次。（影片截圖）

另外，劉德華出道多年曾遭受過不少質疑，但在1993年的《真我的風采》演唱會中，他就顯得有自信告訴大家：「我覺得從今天開始，我已經是一個不折不扣的一個歌手了。」而在多年後以63歲之齡舉行72場演唱會的他，無論演唱會舞台還是歌聲都獲得不少歌迷肯定，令他再次肯定自己即真的是一位歌手了：「在不同的地方，會有人很驚訝，在他們的社交媒體裡面說，他這一次唱得太好了，60幾歲了，沒想到大家對我唱歌那麼肯定，我真的是一個歌手了。」

深圳場不慎踩空升降舞台。（影片截圖）

在1993年的《真我的風采》演唱會中，他表示自己是一位不折不扣的歌手了。（影片截圖）