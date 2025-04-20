鄭子誠追訪鄧家爭產問黃夏蕙買咗咩飯盒 竟被《真情》監製睇中

鄭子誠從沒想過當幕前，但一個決定改變了自己人生。（陳順禎攝影）

鄭子誠一心想成為電台DJ，沒想過當演員，而他最終成為TVB藝員，全因當時他主持《今夜真情》，由主持五天變為一天，DJ變成了兼職工作，他要求變為持生計，於是有朋友介紹他到有線電視為紀錄片配音，而他亦在紀錄片的開首和結尾出現，令他開始接觸類似主持的工作，亦對幕前工作開始不太抗拒。

鄭子誠曾擔任《城市追擊》外景主持，他當時並不好受，但最後郤開拓了他另一個事業。（《城市追擊》電視截圖）

《城市追擊》訪問黃夏蕙

之後當時女友劉倩怡（現時是鄭子誠太太）將他介紹入TVB，TVB對鄭子誠亦有興趣，邀請他加入《城市追擊》，當時鄭子誠以為是當廠景主持，但簽約TVB後才發現是外景主持，而他入職後幾乎每天到永祥大廈樓下開工，他說：「我日日喺永祥大廈追鄧家爭產，因為當時祥嫂搬離咗屋企，搬咗去尖東日航酒店住，咁佢食唔慣酒店嘅食物，就叫佢好朋友黃夏蕙帶飯畀佢，而我當日職責就係要問夏蕙姨個飯盒係咩？當時我都有一定嘅年紀，要問呢個問題，其實你都知我有幾好受。」

為離開《城市追擊》決定拍《真情》

「但那邊廂清水灣電視城，珍姐（曾勵珍）同《真情》監製徐遇安，揀緊邊個飾演李子浩，呢個角色原先係內地落嚟香港力爭上游嘅戇直青年，咁啱見到我問夏蕙姨，監製心諗呢個人真係夠哂戇直，結果就揀咗我。」

而當時的鄭子誠根本沒有接受過任何演技訓練，但在採訪鄧家爭產案期間，收到藝員科電話，想他拍《真情》，鄭子誠為離開《城市追擊》，所以立刻答應。

加爭上游變成不擇手段

《真情》李子浩一角令鄭子誠家傳戶曉，全因角色汗到出汁，但角色原設定是力爭上游的有為青年，鄭子誠說：「監製話你演好人，點及阿海（黃智賢飾演）？佢係百份百好人，如果你繼續咁落去，編劇都好難寫，於是佢話將條橋扭一扭，睇下效果點。」於是李子浩一角由力爭上爭，改為不擇手段，所有奸人元素都在這角色身上，之後監製再送多個馬蹄露作為他劇中女友，真是如虎添翼。

有萬金油搽眼演喊戲

而鄭子誠最難忘拍攝《真情》兩場戲，第一場是他要綁架楊婉儀母子，那場戲他需要喊得死去活來，但未受過演技的鄭子誠完全不知道喊戲如何演，於是他用萬金油搽眼睛，他說：「對眼真係谷紅哂，好刺眼好多淚水，但我係擘唔大對眼，個樣好肉酸，好彩我仲有把聲，喊得淒厲，叫到過關，但識睇戲就知我其實唔識演喊戲。」

李子浩死全港傳媒追訪

另一場令他難忘的，就是李子浩死那場，鄭子誠回想當日陣容之大，如果當時懂得享受就一流，他說：「我記得當日喺清水灣電視城出發，沿途我見到好多車跟住，原來全部係記者車嚟，佢哋好想拍到李子浩死嗰場戲，但又唔知我哋喺邊度拍，於是佢哋喺清水灣等，等我哋劇組車出發去拍攝現場，我諗應該超過十架車，我哋又好多人，因為呢場所有《真情》演員都要出現，我要吊威也，咁劇組又租咗「吊雞車」，變咗成條好長車龍出發，我當時太新，諗唔到原來咁大陣仗，如果係而家嘅話，我會好享受，最好笑我唔記得著打底褲，結果吊威也嗰陣俾人影到我著底褲，真係尷尬。」