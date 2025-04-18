借命而生劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《借命而生》陸劇又名(歲月追尋)，改編自同名小説。有熊語真作為編劇，陸川為執導，由秦昊、韓庚、鐘楚曦、史彭元、林博洋領銜主演的一套以懸疑為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《借命而生》電視劇情大綱

時間回溯至九十年代初，身處看守所、心懷刑警夢想的杜湘東（秦昊飾），偶然間注意到被羈押的徐文國（韓庚飾）和姚斌彬（史彭元飾）具備卓越的學識與精巧的製造技術，不禁心生讚許。但隨着調查的深入，兩人暗地裡製造槍械並涉嫌殺害六機廠主任李超的案件隨之曝光。當他發現老同學、刑警張向陽對真相的看法有巨大分歧，杜湘東決定單槍匹馬追查到底。不料，在押送轉移兩犯途中意外發生，兩人趁機越獄。杜湘東拼力之下抓回了姚斌彬，而徐文國卻從此銷聲匿跡。自此，杜湘東展開了對徐文國長達二十多年的追擊。這場追擊不僅牽動並影響了他們各自的親友，更成為了主導兩人各自命運走向的核心動力。

《借命而生》播出時間｜最新追劇日曆

《借命而生》電視劇幾時播?《借命而生》一共有13集，由愛奇藝及CCTV-8播放，今晚19:30愛奇藝 迷霧劇場，21:30CCTV-8電視劇正式開播。4月18日起，愛奇藝VIP會員每日19:30更新2集，非會員每日21:30轉免1集(首日VIP3集)，4月21日起，VIP會員每日19:30更新1集，4月26日會員完結。

借命而生官微

《借命而生》演員人物關係圖

借命而生官微

《借命而生》演員

秦昊 飾 杜湘東

借命而生官微

韓庚 飾 徐文國

借命而生官微

鐘楚曦 飾 劉芬芳

借命而生官微

史彭元 飾 姚斌彬