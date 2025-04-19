前TVB力捧小花離巢後收入大減　感激娘家：簽咗我呢張白紙

江嘉敏早前離巢的消息確實令不少人感到驚訝，她17歲開始主演一套鮮浪潮短片，後又參演《曖昧不明關係研究學會》及港台劇而逐漸為人熟識，2017年在TVB劇集《親親我好媽》中「嚴茜瑜」一角更成功入屋。而江嘉敏加入TVB發展9年後，在今年2月宣布離巢，那麼她離巢之後的發展如何呢？



初入行時嘅江嘉敏。（截圖）

30歲嘅江嘉敏。真係女大十八變。（IG圖片）

原來江嘉敏受邀為一套長壽音樂舞台劇《我們的青春日誌》客串演出，她在當中飾演嚴校長的年青版。這套舞台劇較「易入口」，講中學生如何在追夢與現實，學業與愛情，已為成年人的校長為了現實而放棄夢想的悔恨等交織而成。

江嘉敏客串4場音樂舞台劇《我們的青春日誌》，日前已完成最後一場。（林迅景 攝）

江嘉敏接受《香港01》訪問時，感嘆第一次欣賞這套舞台劇時已十分有共鳴，因為當年的她就是在「唔好發明星夢」之中走來：「真係好切身感受到劇裏面發生嘅事情，起初我夢想係要做演員，身邊好多人成日都笑我喺度『發明星夢』，屋企人係反對㗎。因為覺得呢行係好虛無縹緲，係大染缸，到而家佢哋成為咗我嘅VIP FANS, 有啲咩劇呀節目演出，佢哋都係第一個支持嘅人。我好多謝TVB 9年前簽咗我呢張白紙，畀我實現到我夢想。」

江嘉敏飾演年青版校長。（林迅景 攝）

雖說多年來時不時有人笑江嘉敏是魔音，但當晚她演出時，無論是跳舞或唱音樂劇，都頗有水準：「我希望用我嘅努力去話畀大家聽，雖然未去到專業level，但係一定唔會係魔音，所以好多謝阿Tom畀咗個機會我呢個『新人』。」她也表示，回想起上一次跳舞，已是18歲（12年前），所以今次演出4場，也足足練了一個月：「返到屋企我係咁捉住我隻貓嚟跳，因為我跳嗰隻舞好多時都係轉圈轉完左轉右，我試過轉錯咗方向換錯咗另一個partner。」

關寶慧演技一流。（林迅景 攝）

江嘉敏初嘗音樂劇，她坦言與拍劇分別大：「平時拍劇會有自己嘅節奏，但係音樂劇要跟住音樂唱歌跳舞之餘，仲要喺限定嘅時間講台詞，仲要企位一定要100%啱晒，啲舞台嘅燈光效果先可以照到。起初頭嗰幾次練習都未完全可以pick up到啲timing ，所以都有好多蝦碌嘢，企唔啱個位我個人就黑咗，觀眾就見我唔到，哈哈！都有試過未趕得切講完對白就要入歌跳舞，所以都好多謝同我同場嘅演員係咁陪我練。」

《我們的青春日誌》主演嘅演員都好突出。（林迅景 攝）

被問到離巢後有沒有不習慣的地方時，江嘉敏就回答：「而家收入都叫做夠生活，我自己都會睇住個收入嚟做人嘅，鬆動啲就請吓屋企人去食吓大餐去玩吓，都要work life balance吓嘅。相反，咪食少幾餐當減肥囉。而家都係試吓自己處理所有事情，因為咁大個人都真係要學習多啲嘢，以前就有一個大家庭個個都照顧得無微不至，而家想親力親為試吓先，遲啲再考慮搵個經理人或公司。」