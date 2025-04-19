45歲視后原聲演出同孫儷大鬥演技　演小三超討厭：我演的挺爽

視后胡杏兒近年已將重心轉移內地發展，並做得有聲有色，每每推出的劇集都大受好評。近日，她與孫儷合作的新劇《蠻好的人生》播出，口碑及收視都節節上升，中港視后大鬥演技，令網民們紛紛表示看得相當過癮。

劇集《蠻好的人生》播出後大受好評。（《蠻好的人生》微博圖片）

胡杏兒與孫儷早在2017年曾合作過劇集《那年花開月正圓》，在相隔8年後她們再次合作，推出新劇《蠻好的人生》大受好評，劇集一開播已成為微博熱門話題，還登上多個收視排行榜第一名，相當厲害。

二人曾合作《那年花開月正圓》。（《那年花開月正圓》微博圖片）

劇集收視率好高。（微博圖片）

雖然，胡杏兒並不是第一女主角，但其戲份相當之多，因為在劇中飾演小三邱麗蘇的她，與飾演正宮胡曼黎的孫儷有許多對手戲，特別有好幾場二人為爭男人而唇槍舌劍的戲份，特別精彩。而胡杏兒更是原聲演出，普通話水平大有進步，二人無論在眼神變化還是情緒轉變，都演得恰到好處，中港視后大鬥演技，令網民都大呼看得過癮：「對手戲炸裂」、「演技盛宴超吸睛」、「簡直是巔峰對決」等，有讚無彈。

二人對手戲太精彩。（微博圖片）

孫儷出了名好演技。（微博圖片）

胡杏兒甚有氣場。（微博圖片）

在劇中演小三的胡杏兒，是一位精明能幹的女強人，但她為了各種目的而不擇手段的行為，令不少網民甚感討厭，證明她的演技備受肯定。而她在劇集宣傳活動上表示：「我之前沒有演過這種角色，但是我其實演的挺爽的，因為我覺得這個角色挺，像儷儷（孫儷）說的很真實，我喜歡演真實的角色，所以演起來就是很舒服，大家不要討厭我。」表示討厭劇中人物邱麗蘇就好。

胡杏兒在劇中飾演小三邱麗蘇。（《蠻好的人生》微博圖片）

胡杏兒叫大家不要討厭好。（微博圖片）

網民留言。（微博圖片）