70年代花旦罕露面真實狀態曝光　曾遇嚴重車禍頭部爆裂陷財困破產

70年代當家花旦、人稱「柳姐」的溫柳媚在1979年不幸遇上嚴重車禍，頭部被撞至爆裂，雖然經過搶救後保住了性命，但演藝生涯卻因此結束。早前溫柳媚罕有露面，精神狀態不俗，令不少人感到安慰。

溫柳媚曾為無綫當家花旦。（電視截圖）

溫柳媚在1979年不幸遇上嚴重車禍，頭部被撞至爆裂，雖然經過搶救後保住了性命，但演藝生涯卻因此結束。（電視截圖）

前麗的藝員鍾偉強曾為梁朝偉的歌曲《朦朧夜雨裡》包辦曲詞，日前他舉辦「中國好聲音」晚宴，廣邀圈中好友出席，資深傳媒人汪曼玲在社交平台貼上不少當晚場內相片，除了古天樂媽媽、湯盈盈媽媽、吳麗珠、葉尚華、李龍基、大AL張孝武外，還見到「柳姐」溫柳媚的芳踪。已有一段時間未有現身的溫柳媚，精神狀態不俗，齊蔭髮型配上方型眼鏡，臉帶微笑，看上去皮膚白晢，已經77歲的溫柳媚，打扮比實際年齡還要年輕。

溫柳媚（前排左六）穿上灰色衫，皮膚白晢，精神不俗。（ig@wong1224）

溫柳媚激罕現身。（ig@wong1224）

前麗的藝員鍾偉強搞晚宴。（ig@wong1224）

溫柳媚在1969年第三期麗的映聲藝訓班畢業後加入娛樂圈，1975年轉投TVB獲力捧，憑單元劇《民間傳奇》中飾演「聶小倩」而走紅，同時亦是《歡樂今宵》的台柱，當年是公認美人。1979年，溫柳媚遇上車禍，先後進行了6次頭部手術和兩次眼部手術，令她左眼視力失去了三分之二，右眼失去了三分之一，看東西時高低不平，視力很弱，而且已聞不到味道。

溫柳媚出車禍前是一名美女。（電視截圖）

溫柳媚曾在訪問中透露深受後遺症折磨：「因為我要命唔要靚，以前擺咗輔助嘅人造骨落去，喺額頭、鼻樑有個裂口，呼吸時空氣直接上頭，如果空氣有菌，就會喺假骨度積埋發炎，要插針抽血水同菌出嚟，如果唔得就再要開腦，鋸咗有菌嘅真骨，後嚟我諗假骨始終有危險，所以決定唔再放骨落去。」大姐明林建明及潘冰嫦做發起人，找來藝人出錢幫助阿柳做手術，溫柳媚曾公開感激曾志偉、譚詠麟、陳百祥、沈殿霞、薛家燕、周潤發等在金錢上幫助，讓她在手術後「執番條命」；但多年入不敷出，令溫柳媚的經濟陷入困境，在2003年申請破產。

曾獲TVB力捧。（電視截圖）

一場意外，令溫柳媚不僅失去了健康、美貌，甚至還失去了事業和愛情。當年她曾戀上金牌司儀何守信，但車禍後戀情也成為過去，她曾公開大罵對方一腳踏兩船，濫愛、花心、爛滾，及後何守信自責當時不懂如何處理變了的感情。雖然不幸，但溫柳媚卻沒有怨天尤人，表示：「我曾經靚過喎，仲唔滿足？有啲人出世有缺陷咪仲不幸，有時你諗吓，好嘅你有嘞，唔好嘅你都輪番鋪啦，我覺得可接受。」

溫柳媚與金牌司儀何守信曾有一段情。（電視截圖）

何守信與汪明荃亦有過一段情。（電視截圖）

何守信與太太陳麗斯移民加拿大多年。（電視截圖）