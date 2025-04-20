邵音音村屋被爆竊似中迷香　全家在場零察覺：好似識輕功咁好叻

邵音音昨日（19日）在觀塘出席活動，提到今年2月大埔村屋被賊人入屋爆竊，她接受《香港01》訪問仍猶有餘悸，她說：「我相信生死有命，如果為咗200蚊斬死我都冇辦法，要去都要去，但其實都好驚嘅。」

邵音音屋企早前被爆竊。（梁碧玲攝）

講起都猶有餘悸。（梁碧玲攝）

邵音音未有透露損失金額，但形容賊人手法極專業，一早已將屋內多部閉路電視毀掉，惟孫仔房間有多個隱蔽鏡頭未被發現，才拍下賊人爆竊情況，她說：「全家人喺度，兩個賊喺屋企行來行去，好靜腳好似識輕功咁好叻，我覺得好犀利，係好專業嘅大賊嚟。佢哋好慢動作，全間屋啲嘢攞晒出嚟睇，我啲貓喺隔離睇住，陪佢哋偷嘢。」

賊人潛入屋內打開櫃桶翻找財物。（fb 「馬路的事討論區」影片截圖 Bosco Chu ）

大埔新屋仔村屋遭賊人連環爆竊。（林振華攝）

她表示平時朝早6時才睡，到8時便起牀，但當天竟然睡到不醒人事，她說：「嗰日我同狗仔好似昏迷咗，唔知係咪有迷香，唔知，佢哋好放心咁偷嘢。」她指賊人早已清楚村內所有人的動向，確實防不勝防，但搬屋又要花太多錢不容易。

魏秋樺、邵音音和黃夏蕙一齊出活動。（梁碧玲攝）

另外，對於王晶無故出Post大鬧姜濤，邵音音表示不清楚來龍去脈，但過去年代很多上海來港的記者，經常罵台灣歌手，反令台灣歌手知名度大增「鬧到紅咗」。而邵音音與王晶亦共事數十載，但不理解今次事件，謂：「我唔覺得係咁，但睇新聞又係咁，我都唔知，大家鬧來鬧去，大家就愈來愈紅。」

姜濤表示身為後輩，前輩任何批評都會接受。（陳順禎攝）