友乜唔講得｜錢嘉樂轉型主持初期似行刑　感激呢位伯樂提點兩件事

因無綫節目《歡樂今宵》結緣眨眼40載的阮兆祥、梅小惠、江欣燕，早前合作拍攝節目《友乜唔講得》，而今晚一集現身的嘉賓是「大師兄」錢嘉樂。

今集嘉賓是「大師兄」錢嘉樂。

59歲的錢嘉樂年少時以龍虎武師身份入行，多年來身兼演員及幕後工作，直到2004年創立「錢家班」，現已是香港資深動作指導，主力負責策劃電影及電視劇中飛車的特技場面。談到入行超過40年點滴，錢嘉樂表示感恩自己遇上不少伯樂，除了洪金寶、成龍等，還有「獎門人」曾志偉；向來愛才及惜才的曾生，給予了嘉樂仔由動作演員轉型主持的機會，不過原來對於嘉樂仔來說，轉型初段壓力不少：「由有一個揸刀、揸槍搵食嘅人，變揸住枝咪初頭係幾難㗎！每次錄影好似行刑咁。」

今集嘉賓是「大師兄」錢嘉樂。

錢家樂憶述第一次在《獎門人》中自我介紹時，感受到前所未有的緊張，並笑言「好似經歷咗幾年咁」。雖然要打開主持之門不容易，但嘉樂仔坦言過程令他獲益良多：「初頭你會覺得係非常困難嘅，但如果你（突）破咗呢，就會發現原來揸咪搵食係咁易！」嘉樂又指加入主持行列後，不但自信倍增，更令他說話及表達技巧有所提升，加上經常要拋橋腦筋變靈活，更因而掌握了「賣橋」的竅門及技巧。嘉樂又指志偉還曾提點他關於「生仔」及「買樓」兩件事，並對他影響很大。

昔日《獎門人》片段。

昔日《獎門人》片段。