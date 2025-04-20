黃麗梅神隱12年近況曝光　為「雞有雞味」平反：而家食雞真係冇味

前亞視藝人黃麗梅，當年拍下《今日睇真D》及《中國八大名菜》等經典作，最令觀眾深刻的事蹟，必數她採訪王菲前夫竇唯被潑可樂，之後她就此侮辱更告上法庭。此外，她在飲食節目中的「雞有雞味，魚有魚味」食評更遭恥笑；不過自2013年離開亞視後，她神隱12年，近況成謎。近日她現身接受資深傳媒人汪曼玲訪問，除了分享近況外，又為當年一事平反，指作部常常有人跟她說：「May姐你真係好叻喎，而家食雞真係冇味道！」

黃麗梅（上排左二）當年是《今日睇真D》主持，追訪竇唯與王菲離婚消息時被潑可樂，成為其經典事蹟之一。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

前亞視藝人黃麗梅，近日激罕露面，接受資深傳媒人汪曼玲訪問。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

黃麗梅早前在飯局上重遇資深傳媒人汪曼玲，應邀現身對方的YouTube頻道「汪曼玲《快拍.曼鏡頭》」受訪，講到她消失多年，她說：「我冇簽亞視之後，就去咗廣州開咗間雲吞麵店，然後又開咗一間點心專門店，咁呢兩間店我都做到2017年尾，2018年就返香港。」不過回港後又遇著COVID等事件，她也沒有工作，只是過時過節接單整食品，例如：蘿蔔糕、年糕、糉、月餅與臘味等，以蘿蔔糕為例，每次一整就五千底，想加單都難。

黃麗梅離開亞視後，在廣州開過雲吞麵店及點心店，至2017年結業，之後她便回了香港。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

她之後推出節日食品，例如：蘿蔔糕、年糕、糉、月餅與臘味等。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

黃麗梅共主持過過千集飲食節目，她透露當年經朋友介紹與李錦記合作，自己做製作人，對對方的品牌也有很大宣傳功效，不過她並無抽佣，現在回望都覺得當時太單純、太笨。講到為何可以自製開製作公司幫亞視做節目，她說：「做完《今日睇真D》之後，當時老闆封小平就講『麗梅，你有冇嘢想做？』吓？老闆咁好，問我有冇嘢做，可以揀嘢做咁開心？叫咗我上Office，然後佢就擺咗十個八個節目俾我『你自己揀啦，呢啲計劃書，不過如果你唔鍾意，你可以自己成立公司，畀個idea，畀個計劃書我，你可以自己做。』」於是她便找編審、導演組成製作公司，第一個製作的節目是《根蹤香港》。

（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

不過做製作人殊不簡單，她被要求節目必須有幾點收視，要「孭數」，上山下海期間亦發生過很多驚險事蹟，例加有人燒傷等等，她去巴西拍魚翅時，更試過在被人用AK47指住：「拍到去朋友間公司，講魚翅，佢車我哋去工廠大廈，一打開鐵門，嘩！有兩個AK47對住我哋嘅？咁緊張咩？之後閂返門。佢話，係呀，啱啱老闆尋日喺外面俾人搶咗九櫃魚翅，使錢攞返七櫃，有兩個櫃攞唔到，所以你哋一入嚟我哋一定用AK47守住個倉。」

黃麗梅拍攝時還上很多驚險事蹟，包括在巴西被人用AK47舉槍指著。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

黃麗梅曾是最深入民心的美食節目主持人之一，現時很多藝人在抖音、小紅書做foodie拍試食片，她卻沒考慮，因為以前拍得太多，一日去六間餐廳、每間食十道菜，該拍的都拍過了：「而家啲人話小紅書，YouTube、抖音，點解唔拍呢啲視頻，我問自己，第一你拍嚟做咩先？多數就係搵快錢，我又諗吓自己，我又唔使得幾多錢，一條魚仔、一啲咁嘅菜，幾多錢？我又唔需要，又唔需要為三斗米折腰咁辛苦，第二我覺得自己太認真，歸咎我自己太認真，我要嗰個畫面要靚、要真實、要真係講到個出處，個味道要好準確，而家唔係㗎嘛，而家係『好食呀！好味呀！』」

雖然很多藝人拍美食片，但黃麗梅就表示自己太認真，所以不想為三斗米折腰隨隨便便拍。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

此時汪曼玲就提到她被調侃得最犀利的金句「魚有魚味，雞有雞味」，她回應：「呢個係我發明嘅。」當年她被嘲笑得很厲害，監製後來更為她開了個節目，叫她在開場時就必須加句「雞有雞味，魚有魚味」，但後來她卻成功平反，她說：「而家啲人都係話，May姐你真係好叻喎，而家食雞真係冇味道！飼養啲雞，28日出啲雞，一啲味都冇，我想問你雞真正嘅味道係點呢，我話嗰時我簡略咗，雞應該有咩味呢？『皮爽肉滑骨有味！』就算咩玉米雞、湛江雞、三黃雞、清遠雞，其實每度地方嘅雞個味道都唔一樣。」

黃麗梅當日因「雞有雞味，魚有魚味」被取笑，她說之後有人跟她說：「May姐你真係好叻喎，而家食雞真係冇味道！」（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

她更超詳盡教大家食雞，首先新鮮劏、4小時內食用的雞一定是最好食，可惜香港現時大部分都是冰鮮雞，雞味欠奉，口感又過分軟腍，她又說：「你試吓返大陸食嗰啲雞，係好韌㗎，咬唔到㗎！嗰啲咪就係走地雞，嗰啲咪新鮮雞囉，因為冇破壞到啲組織，咁你食到嗰啲雞，有汁嘅，雞肉帶甜嘅。」她以雞髀為例，指雞髀一組組肌肉，每一組肌肉顏色都不一樣，有深有淺，但香港雞肉幾乎清一色白色，看不到一組組不同顏色，「而家大部份我哋香港都係全部冰鮮雞，新鮮賣到好貴，但係新鮮雞個雞種冇咁靚，所以而家大部份人都話真係冇雞味喎。」