謝嘉怡(Lisa)當年勇奪港姐冠軍及最上鏡小姐,榮升雙料冠軍,更獲讚為近年最美港姐。謝嘉怡轉型做女強人,年前豪擲100萬元投資健康飲品生意,又與朋友投資數碼名片生意,去年更在香港開設總部辦事處。已轉變做運動型美女的謝嘉怡更公開搲撈邀運動品牌合作,進軍單車界。

謝嘉怡。(IG/ @lisamarie_tse)

謝嘉怡廣邀單車品牌合作。(IG圖片)

不知不覺謝嘉怡的數碼名片生意已開展了一年,近日迎來生意一周年的紀念日,謝嘉怡分享去年開張照片。她難掩期待地表示:「 it's been such a quick year! Can't wait to see what we can achieve in our second year!!(這一年過得很快,迫不及待想見到下年的成果了!)」

謝嘉怡愈來愈有女強人氣勢。(IG圖片)

謝嘉怡是中英混血兒。(陳順禎攝)

《2020香港小姐》冠軍兼「最上鏡小姐」謝嘉怡(Lisa)。(資料圖片)

謝嘉怡的顏值好高。(陳順禎攝)

謝嘉怡。(IG:lisamarie_tse)