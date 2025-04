「港姐冠軍靚媽」離巢後狂接Job　唔使拍劇搵得仲多：儲畀小朋友

陳凱琳被譽為是最靚港姐之一,參選香港小姐競選後當選冠軍入行更獲力捧。早年他與「視帝」鄭嘉穎結婚並育有三名小朋友,婚後生活幸福快樂。但原來陳凱琳骨子裏是女強人,婚後為搵「奶粉錢」密密接Job工作,尤其是年頭離巢後更成為廣告界寵兒,幾乎是「邊度都有佢」!

陳凱琳成為近年廣告寵兒。(資料圖片)

陳凱琳今日出席宣傳活動。(林迅景 攝)

今日(21/04)她出席食品宣傳活動時,大談湊仔經,表示家中食飯有規矩:「我哋屋企唔准扭計,我老公成日都講一句:『get what you get, don't be upsad』(拿取你應得的,但不要不開心)我啲仔而家入晒腦,因為我哋唔想佢哋有個習慣可以揀飲擇食。」她表示,二仔喜歡麵包,大仔鍾意食飯同埋肉,最細嗰個鍾意食雞,而鄭嘉穎則飲食清淡,但食量頗多:「佢每次都可以食兩大碗白飯!」

問到離巢後工作是否順利不少,她回答:「我覺得自己又係媽媽,可能有俾人感覺好有活力,所以我係一個好享受拍嘢同埋創作嘅人,同埋而家唔需要拍劇嘅時候,就可以好專心好專注去諗啲嘢點樣做,可能因為咁就可以接觸到好多唔同嘅品牌。(賺多咗?)又冇計過喎,因為所有錢都係儲畀啲小朋友,希望佢哋第時讀書,或者各方面要用嘅時候就可以用到。」

陳凱琳與兩個仔仔一起行山。(ig圖片)

陳凱琳攬爆仔仔。(IG圖片)

鄭嘉穎與太太陳凱琳非常恩愛。(IG圖片)

陳凱琳與鄭嘉穎於2018年結婚。(資料圖片)