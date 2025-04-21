「港姐冠軍靚媽」離巢後狂接Job　唔使拍劇搵得仲多：儲畀小朋友

陳凱琳被譽為是最靚港姐之一，參選香港小姐競選後當選冠軍入行更獲力捧。早年他與「視帝」鄭嘉穎結婚並育有三名小朋友，婚後生活幸福快樂。但原來陳凱琳骨子裏是女強人，婚後為搵「奶粉錢」密密接Job工作，尤其是年頭離巢後更成為廣告界寵兒，幾乎是「邊度都有佢」！

陳凱琳成為近年廣告寵兒。（資料圖片）

陳凱琳今日出席宣傳活動。（林迅景 攝）

今日（21/04）她出席食品宣傳活動時，大談湊仔經，表示家中食飯有規矩：「我哋屋企唔准扭計，我老公成日都講一句：『get what you get, don't be upsad』（拿取你應得的，但不要不開心）我啲仔而家入晒腦，因為我哋唔想佢哋有個習慣可以揀飲擇食。」她表示，二仔喜歡麵包，大仔鍾意食飯同埋肉，最細嗰個鍾意食雞，而鄭嘉穎則飲食清淡，但食量頗多：「佢每次都可以食兩大碗白飯！」

陳凱琳今日出席宣傳活動。（林迅景 攝）

問到離巢後工作是否順利不少，她回答：「我覺得自己又係媽媽，可能有俾人感覺好有活力，所以我係一個好享受拍嘢同埋創作嘅人，同埋而家唔需要拍劇嘅時候，就可以好專心好專注去諗啲嘢點樣做，可能因為咁就可以接觸到好多唔同嘅品牌。（賺多咗？）又冇計過喎，因為所有錢都係儲畀啲小朋友，希望佢哋第時讀書，或者各方面要用嘅時候就可以用到。」

陳凱琳今日出席宣傳活動。（林迅景 攝）

陳凱琳今日出席宣傳活動。（林迅景 攝）

陳凱琳今日出席宣傳活動。（林迅景 攝）

陳凱琳與兩個仔仔一起行山。(ig圖片)

陳凱琳攬爆仔仔。（IG圖片）

鄭嘉穎與太太陳凱琳非常恩愛。(IG圖片)

陳凱琳與鄭嘉穎於2018年結婚。（資料圖片）