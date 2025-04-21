TVB金牌綠葉被指從來冇做過男主　拍片反擊網民讚演奸角出神入化

現年68歲的張國強，在娛樂圈打滾近半世紀，除了是無綫兒童節目《430穿梭機》元祖級主持外，亦出演過多部膾炙人口的劇集，塑造了不少經典角色，演技備受肯定。不過今日（21日）張國強就在小紅書拍片反擊被指從來沒有演過男主角，更指80年代已經演過電影男主角，隨即引起網民熱議。

張國強近年北上發展。（IG@kkcheungkwokkeung）

張國強在1997年版《天龍八部》中飾演的「慕容復」一角，至今在內地仍有着極高知名度和人氣。（劇集截圖）

張國強今早在小紅書發布一段以「誰說我沒演過"男主"？」的片段，並留言寫道：「講講和元彪合演的足球與功夫結合的電影：波牛」。片中張國強透露自己1983年曾經演過電影《波牛》，更與元彪一同主演，自己擔任電影第二男主角，更指戲中一些武打動作由元彪擔任他的替身，不過自己亦有為元彪擔任足球動作的替身，更搞笑指做過男主角亦同時做過男主角的替身。

張國強今早在小紅書發布一段以「誰說我沒演過"男主"？」的片段。（小紅書）

張國強指自己1983年當過電影男主角。（小紅書）

張國強指自己1983年當過電影男主角。（小紅書）

張國強指當年與元彪一同擔任男主角。（小紅書）

有大批網民看到片段後，都留言大讚張國強演得太好，根本察覺不到不是在演主角：「慕容復不是主角嗎？」、「你演得太好了，例如慕容復，根本意識不到你不是主角！」、「張叔演奸角出神入化」、「有一部電視劇，好像叫《發財智多星》，里面就是男主角」、「小時候看過那部三個女仔一個鬼，你是男主呀」、「你部部劇演技都咁好，我認為你全都是主角」、「他以前都演男主角，只是現在才沒有」。