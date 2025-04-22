奇情谷｜港產AV女優自爆曾做小三　應徵做對手須符兩大條件

TVB PLUS節目《奇情谷》由吳若希、火火和曾展望做主持，每集探討愛情相關的刁鑽話題。日前（21/04）一集邀請兩位港產AV女優Choco和DinDin，分享屬於她們的心底話，以及一些行內知識。



港產AV女優Choco（右）和DinDin（左）。（《奇情谷》截圖）

DinDin表示，與Choco為小學同學，出社會重新認識後，受她邀請上YouTube頻道談性，繼而決定一起拍AV。Choco則表示，自己一直在YouTube頻道上講性，後來把心一橫決定親身上陣，拍攝成人動作電影做女主角。「因為我一直都鍾意睇，有鑽研。去面試不如自己嚟，做香港人嘅AV。」

港產AV女優Choco（右）和DinDin（左）。（《奇情谷》截圖）

她們又分享屬於自己的愛情經歷，Choco表示曾有一個拍拖多年的男朋友，未入行之前男朋友已經表明，不介意她展露腰對上位置，但十分介意她「騷」腳。「腳勉強可以。（點處理。）所以我唔俾佢睇我啲片。（點解？）因為我對腳服侍過佢。」吳若希問：「戀腳？」她回答：「係，戀腳癖。」

港產AV女優Choco爆男朋友唔畀佢用腳服侍其他人。（《奇情谷》截圖）

DinDin也分享，曾經有一位拍拖五年的男朋友，分手後結識了一位粉絲。火火：「粉絲？」她答：「係呀，我最鍾意食粉絲。」她續說，當初有一位粉絲跟他說十分喜歡她。一起相處之後，有一天她發覺這位「粉絲」有另一半。不過，她並沒有因此而離開，她說：「佢解釋返之後我哋又繼續出街。最後你情我願咁搞埋咗，我OK我可以做小三。」她又解釋，又相處了一段日子後醒覺，沒有再發展下去。

港產AV女優DinDin分享曾做粉絲小三。（《奇情谷》截圖）

Choco又分享，一位前度男朋友慫恿她玩SM。「要嗌佢做主人好爽呀主人。開始前要除衫跪喺地下等佢指示。我試完第一次都覺得爽嘅。」曾展望問到當中的賞罰制度，她解釋：「有時唔係懲罰，係獎勵。（罰系點樣罰？）罰係唔理我，打先係獎勵。」她表示，後來因為另一半太重口味，用針拮她，才沒有繼續下去。

港產AV女優Choco爆有對手擅自加戲。（《奇情谷》截圖）

講到拍AV的事，她們說道，有男演員會故意NG。Choco：「有，有啲動作冇嘅，明知導演唔會過（批准），佢自己做咗出嚟，即係擅自加戲。」AV男演員入職需要什麼條件？DinDin表示自己是「外貌協會」會先睇樣。Choco就表示會睇演技：「第一次面試時，會叫佢搵嘢睇，下面企咗起身再睇持久力。仲會叫佢試戲，我試過有次叫佢演『時間停止』。」

港產AV女優DinDin。（《奇情谷》截圖）

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