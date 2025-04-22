J2女神火辣比堅尼晒Pat好「股」惑　靚樣勁韓妹曾任內衣模特兒

現年27歲的葉靖儀（Michelle）因參選《2021年香港小姐競選》而入行，雖然比賽中未獲名次，但憑藉亮眼外型成功簽約TVB，並加入當時以年輕觀眾為主的J2台（現為TVB PLUS），成為「J2ers」之一。她先後曾主持《咔嚓咔嚓》、《晚間聽聞》、《DM旅導遊》、《CP訓練營》及《怪宿宿》等多個節目，有不錯表現。近期葉靖儀又在綜藝節目《奇情谷》中擔任助理主持之一，再次吸引網民注意。

葉靖儀參選港姐時就已經被說外貌有「韓妹」Feel。（IG@michelleicy）

身材fit爆，有看頭。（IG@michelleicy）

一件頭泳衣完全難不到她。（IG@michelleicy）

索！

葉靖儀參選港姐時就已經被說外貌有「韓妹」Feel，入行前曾擔任內衣及時裝模特兒的她，身材更是Fit到爆，而且她也毫不吝惜展示其誘人身材，不是會在社交平台分享「福利圖」，早已被冠上「J2女神」稱號。近日，葉靖儀趁夏日來臨，在社交平台大晒火辣沙灘照。相中，她穿上一套螢光粉紅色比堅尼，高衩泳褲設計將其大長腿表露無遺，其中一張背面照更突顯其堅挺臀部曲線，大出「股」或」，性感程度達「噴血」級。同時，她亦在限時動態分享做Gym片段，可見想要S型屈機身材，真的付出少一點都不行。

葉靖儀趁夏日來臨，在社交平台大晒火辣沙灘照。（IG@michelleicy）

堅挺臀部。（IG@michelleicy）

笑容甜美。（IG@michelleicy）

對於葉靖儀這輯火辣比堅尼照，網民看到心心眼，留言讚嘆：「妳身材實在太完美喇！」、「嘩！係夏天嘅甜蜜感覺呀，太幸福la」、「So hot Michelle！」更有網民笑稱「夏天為大地帶來美腿」。

葉靖儀積極做gym！（IG@michelleicy）

保持S身段！（IG@michelleicy）

葉靖儀近期在綜藝節目《奇情谷》中擔任助理主持之一，再次吸引網民眼球。 （IG@michelleicy）

健康性感。（IG@michelleicy）

fit到漏。（IG@michelleicy）