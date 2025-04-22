Coffee林芊妤狂曬三點式　反擊網民「只識露肉」：趁住仲年輕

由電視台出走到成為百萬YOUTUBER，林芊妤（Coffee）活出新的人生路，勤於經營個人社交網與粉絲交流，但同時有不少Haters。林芊妤近日一家三口到馬爾代夫旅行，對網民質疑「只識露肉」，林芊妤親自霸氣反擊。



Coffee林芊妤是知名YOUTUBER，坐擁180萬追蹤。（IG：@coffee89921）

Coffee林芊妤不時在網上分享湊仔喜與怒。（IG：@coffee89921）

Coffee林芊妤身材超Fit。（IG：@coffee89921）

林芊妤趁復活節假期兼8周年相識紀念日，一家三口到馬爾代夫享受陽光與海灘，每日不停濕身跳落水，又品嚐漂浮早餐打卡。不過有網民留言：「其實你除咗識條條片露肉，仲識啲乜？」林芊妤未有吞聲忍氣直接反擊：「我去咗陽光與海灘嘅地方旅行日日都落水，我唔係著泳衣唔通我著樽領衫同潛水衣？俾定心理預備你，下個post我出泳衣相添呀，記得唔好激到嘔血呀。」

Coffee林芊妤一家三口到馬爾代夫旅行。（IG：@coffee89921）

Coffee林芊妤一家三口到馬爾代夫旅行。（IG：@coffee89921）

Coffee林芊妤一家三口到馬爾代夫旅行。（IG：@coffee89921）

Coffee林芊妤一家三口到馬爾代夫旅行。（IG：@coffee89921）

講得出做得到，林芊妤曬出一系列比堅尼美照盡騷美好身段：「日日努力運動就係為左要成為自己身上最有價值既名牌，本身呢輯相都未諗好幾時先出，但睇到個咁既留言今晚即刻要post出黎🤗因為要鼓勵所有女仔都要正面自信，千祈唔好俾啲留言影響到自己～陽光與海灘就梗係着泳衣㗎啦～無錯架🙂‍↔️趁住仲年輕ma😮‍💨」

Coffee林芊妤旅行照引來HATERS留言。（IG：@coffee89921）

Coffee林芊妤旅行照引來HATERS留言。（IG：@coffee89921）

Coffee林芊妤以行動反擊HATERS，上載更多泳照。（IG：@coffee89921）

Coffee林芊妤以行動反擊HATERS，上載更多泳照。（IG：@coffee89921）

Coffee林芊妤以行動反擊HATERS，上載更多泳照。（IG：@coffee89921）

Coffee林芊妤以行動反擊HATERS，上載更多泳照。（IG：@coffee89921）

Coffee林芊妤以行動反擊HATERS，上載更多泳照。（IG：@coffee89921）