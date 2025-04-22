「瑜伽教練女神」幫媽媽買巨額保單　受益人竟無故被改成陌生人？

曾參加ViuTV真人騷節目《足球女將》，有「港台瑜伽教練」之稱的郭雅琪（Niki）今日（22/04）在IG動態大爆，自己購買的保險單被無故更改受益人。她接受《香港01》訪問時表示，她在去年向某有名保險公司替媽媽購買了一份10萬元儲蓄保險。但在今年打算繳費時，他發現保單上的受益人「被轉名」，情況相當離奇。



郭雅琪（Niki）曾參加ViuTV真人騷節目《足球女將》。（IG@niki_yaqi）

郭雅琪（Niki）曾參加ViuTV真人騷節目《足球女將》。（IG@niki_yaqi）

郭雅琪（Niki）接受《香港01》訪問，她表示上年買了一份10萬元的儲蓄保險，後來發現保單上的受益人在不知情的情況下「被轉名」。「今年諗住交錢嗰陣，發現我嘅受益人，轉咗一個唔識嘅女人寫係我老婆，我係女人又點會有老婆？咁好明顯就係一個錯誤。」後來她去信有關保險公司查詢時，也和有關保險公司回覆：「我們了解到您保單上的受益人訊息被錯誤地更改為一位女性，並且這一錯誤並非由您的保單顧問造成，而是我們運作上的一個失誤。」

郭雅琪（Niki）曾於港台節目中教做瑜伽。（截圖）

郭雅琪（Niki）也是一名瑜伽教練。（IG@niki_yaqi）

Niki續說，保單價值金額相當可觀，並對有關公司的處理手法感到很失望：「今年交錢發現唔同咗，啱啱買咗第二年就發生咁嘅嘢。發現之後覺得好誇張囉成件事，因為agent同我講嘅，佢話點解你受益人會係一個女人你幾時轉咗？跟住我話我冇，就叫佢幫我處理，佢打上去問過秘書，個秘書就話幫我哋改，但係佢幫我改嗰陣都唔需要我簽名又係好奇怪，唔明白點解而家改受益人係唔需要簽名嘅？定佢哋自己做錯嘢？想嗱嗱臨快啲改咗佢。」

郭雅琪（Niki）也是一名瑜伽教練。（IG@niki_yaqi）

瑜伽教練Niki 比堅尼高清圖。

她表示，知道保單沒有經她同意之下被更改受益人後，她馬上寫email到有關保險公司要求合理解釋，不過就對對方處理手法不滿，也沒有得到合理解釋。「Agent打電話上去問跟住佢幫我改咗，跟住我又問大家呢個情況，有好多人有畀好多意見我。我email佢哋公司同佢哋講，佢哋都承認係佢哋自己出現咗問題，個問題係當我打電話上去佢哋改咗我嘅受益人，但係佢哋冇send過一封email啊，或者係打個電話過嚟同我解釋呢一件事。我覺得（佢哋）係完全唔負責任，因為佢哋都講咗呢件事唔關我agent事，咁我覺得要同我解釋嘅係佢哋公司。咁大間公司，都可以發生咁嘅問題，跟住仲要交代得唔清楚。我對呢間公司真係冇晒信心！」

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