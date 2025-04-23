前TVB御用奸人70歲大壽忽然回春　被黃日華用刀架頸勾集體回憶

曾有TVB「御用奸人」稱號的戴志偉，淡出幕前多年，如今更多是在香港明星足球隊見到其身影。日前他獲明星隊隊友們為他慶祝70歲大壽，在生日派對上，壽星忽然回春，面色紅潤、精神煥發，與83年《射鵰英雄傳》老拍檔黃日華的互動逗趣，更勾起網民的集體回憶。

戴志偉近年活躍明星足球隊。(vcg)

經常隨香港明星足球隊到內地友賽。（小紅書截圖）

戴志偉畢業於TVB第10期藝員訓練班，同屆同學有劉德華、梁家輝、戚美珍，雖星途不及三人耀眼，但效力TVB 30年間，戴志偉也得到不少演出機會，更憑飾演負心漢等反派角色深入人心，而有TVB「御用奸人」稱號。至2011年離開TVB後，戴志偉轉任保險公司分區高級經理，現時更多是在香港明星足球隊見到其身影。可能淡出幕前後疏於保養，戴志偉近年常被老態盡現，不但皮膚鬆弛、眼袋明顯，甚至出現禿頭情況，要用前蔭撥向頭頂，看起來比比他年長的譚詠麟蒼老，令人不勝唏噓。

戴志偉前額頭髮稀疏。（小紅書截圖）

戴志偉近年被指老態盡現，要用前蔭撥向頭頂。（小紅書截圖）

然而，近日戴志偉在明星足球隊為他舉辦的生日派對上卻狀態回春，面色紅潤、精神煥發，戴志偉開心表示：「生日就每年都過，不過今年就比較特別，因為很少正日跟明星足球隊出去比賽。」他還說比賽當日獲安排擔任隊長，也踢進了兩球，是對他生日一個好好獎勵。

近日戴志偉獲明星足球隊為他舉辦的生日派對，面色紅潤、精神煥發。（小紅書截圖）

生日做隊長兼入兩球。（小紅書截圖）

獲隊友送上長壽麵。（小紅書截圖）

派對現場亦充滿歡樂氣氛，戴志偉獲隊友們送上「長壽麵」，黃日華則推出生日蛋糕，並搞笑將西瓜刀架在戴志偉脖子上，及拍打其胸膛，展現頑童本色，也可見眾人感情要好。戴志偉還特別多謝校長譚詠麟，非常有領導能力，一手湊大我們明星足球隊，也要多謝華哥黃日華，智仁勇兼備，是心地非常好的人。不少網民除送上生日祝福外，見到戴志偉和黃日華這對83年《射鵰英雄傳》角色合體，也勾起滿滿回憶，留言：「郭靖托雷友誼久久啊！」、「最深刻的依然是靖哥哥的托雷安達」。

壽星被黃日華用刀架頸。（小紅書截圖）

其實大家是非常老友。（小紅書截圖）

不少網民除送上生日祝福外，見到戴志偉和黃日華這對83年《射鵰英雄傳》角色合體，也勾起滿滿回憶。（劇集截圖）

場面熱鬧又歡欣。（小紅書截圖）

戴志偉不忘多謝校長的領導能力。（小紅書截圖）

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雖然戴志偉有TVB「御用奸人」之稱，但向來給人正面的感覺，與太太結婚多年，育有兩個兒子，好友陳昭昭也曾大讚他是很顧家的男士，不過早年陷入桃色新聞令他形象盡毀。在2020年的時候，戴志偉突然被爆背妻偷食，搭上2016年入職的年輕女同事Candy，有傳媒影到兩人在淺水灣密會，更十指緊扣手拖手沙灘漫步，期間他們有講有笑，女方更不時向男方撒嬌，表現親密。事後面對記者追訪時，戴志偉情緒十分激動，不但用手機反拍現場記者，更爆粗發難，而他在接受《香港01》訪問時亦避談出軌一事：「知道連日嚟記者手足採訪我好辛苦，當日我的確係衝動咗。（點同家人講？）而家所有嘢都處理當中，有消息會再通知大家。」之後就匆收線，戴志偉自此作風變得低調。

2020年的時候，戴志偉突然被爆背妻偷食，事後面對記者追訪時，戴志偉情緒十分激動。（視覺中國）

2020年的時候，戴志偉突然被爆背妻偷食，事後面對記者追訪時，戴志偉情緒十分激動。（視覺中國）