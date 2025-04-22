鄭中基若畀8千贍養費合理嗎？律師：有責任維持對方原有生活水平

鄭中基（Ronald）與余思敏（Sammie）結婚13年，早前驚傳離婚消息，兩夫婦已在社交平台取消關注對方，鄭中基更被影到現身家事法庭，疑為離婚事宜及子女撫養權循法律途徑解決。4月22日，有傳媒爆出離婚內幕，指鄭中基有傳為了爭贏一對子女的撫養權，每月僅願付8,000元贍養費，余思敏覺得出手太低，根本不夠應付小朋友的學費、興趣班與日常開支，於是鬧上法庭。

有報道指，鄭東漢下令兒子鄭中基需爭贏一對仔女的撫養權；更指出鄭中基因而只答應每月支付$8,000贍養費，余思敏不服而鬧上法庭。（Instagram：sammieyucm）

鄭中基出身富裕家庭，父親鄭東漢是唱片業界前高層，他亦有「太子基」之稱，現居老牌豪宅陽明山莊，加上在音樂、電影圈都有超凡成績，到底有冇可能只畀$8,000贍養費呢？《01娛樂》就此諮詢大律師陸偉雄意見，講到鄭中基早前現身家事法庭，他認為很難一概而論箇中原因，但一定是與婚姻上的紛爭有關，簡單而言是有嘢「傾唔掂數」，例如離婚理由、子女撫養權、贍養費數目等未能達成共識。反之若雙方早已就離婚達成共識，沒有爭論，則可豁免出席家事法庭的需要性，但仍要上庭：「中止一段婚姻，要由法庭頒令至可以法律上成立，所以簡單嚟講，一定要上法庭，但係有時如果大家雙方都同意，咁就可以豁免，唔需要上家事法庭都得。」

講到鄭中基早前現身家事法庭，大律師陸偉雄認為很難一概而論箇中原因，但一定是與婚姻上的紛爭有關，簡單而言是有嘢「傾唔掂數」，例如離婚理由、子女撫養權、贍養費數目等未能達成共識。（TVB）

講到法庭對於贍養費判決，一般是畀有需要的一方；至於法庭通常有什麼考慮因素，除了畀贍養費一方的收入，亦要視乎支出，因為有人可能月入十萬，但開支原來十一萬，所以都冇能力畀多贍養費；不過在審訊過程，畀贍養費一方要如實申報自己的資產、收入和開支：「要如實申報，如果佢有隱瞞，日後要發假誓或者好多嘢要追究，或者去到法庭咪會輸官司。」有些人會在部署離婚期間轉移資產，或故意不工作，到離婚時以冇錢為由，意圖減少要付的贍養費數目，不過法庭會檢視此人近年所有家產：「我舉例，如果你屋企有樓，個法官話雖然你而家冇嘢做，你有樓喎，咁你賣咗層樓，嗰層樓可能有3,000萬㗎嘛，你要分返一半畀人。如果有證據顯示喺離婚之前兩年內你將啲物業轉售，我哋會攞返所有嘅數出嚟計數。」

法庭裁決贍養費數目時，會將男方收入、支出、其他資產等納入考慮因素。（TVB）

陸偉雄大律師又指：「假設男方話畀$8,000，可能話經濟唔好、收入唔穩定，冇能力畀多；但亦都要睇埋女方，究竟子女歸屬邊個先？如果我要咗細路仔，理論上我要供書教學㗎嘛，要畀地方佢住，你畀$8,000唔夠畀女方去養育子女囉。」他說，法庭判贍養費時，畀贍養費一方有責任維持另一方的生活水平：「舉個例，我離婚之前有兩個工人，你要維持返兩個工人嗰個生活水平同方式畀我，或者我有司機，你咪畀返個司機我囉。如果我係住山頂，你要畀返同級嘅居住環境畀我，唔能夠㧬我去深水埗劏房或者去由得我瞓街。」他不能評論到底8,000元贍養費是否合理，但就以香港生活水平客觀來說，8,000元養一個人十分勉強。另有傳媒報道指，余思敏決心離婚是因為鄭中基與前經理人仍未「斬纜」，雖然不能證實消息，不過陸偉雄大律師僅從過往接觸過的案例而言，指出出軌行為對贍養費數目影響不大。

大律師指出，法庭判贍養費時，畀贍養費一方有責任維持另一方的生活水平；若對方本身居於山頂，有工人、司機，不能要對方搬去深水埗劏房。（VCG）

至於撫養權方面，法庭會按小朋友最大福祉去作出裁決，他表示：「我哋通常係唔想改變小朋友現時享有嘅生活模式，原來媽媽不嬲都係做家庭主婦，照顧兩個小朋友，爸爸係出去搵錢，搵完錢之後就準時畀家用，咁喺呢一個成長過程當中，都係媽媽落手落腳去湊大小朋友，教佢做功課、帶佢返學、講故仔……簡單嚟講除非有啲好重大嘅改變，否則都係會用返呢個模式，媽媽照顧就歸媽媽。」法庭會要求雙方各做一個誓章，列出結婚而來的生活模式、與子女的相處情況等，雖然雙方多數各執一詞，但實際就交由法官裁決到底哪方較可信；而如果子女未成年，其意願雖有參考價值，但實際判決仍是以法庭判定誰可以提供到最大福祉給子女為依歸。

有指鄭東漢下令鄭中基一定要搶回兩名孫兒撫養權（視覺中國）

問到是否照顧者一方就必然有利，陸偉雄大律師說：「係，當然要睇埋背景，我哋一定會判畀一個人，係長時間可以提供到一個照顧嘅功能。如果爸爸要返工搵食，爸爸攞個仔返嚟都冇時間照顧嘅，話『我咪請工人囉。』你做法官都唔會咁樣判咗畀爸爸嗰邊。」而他亦糾正一個觀念，贍養費只是一個統稱，一對夫婦沒有生小朋友，都一樣要畀贍養費；而畀小朋友的，是疊加上去的生活費。他續說：「你畀咗生活費小朋友供書教學，唔使講啦，跟住個媽媽仲要陪伴小朋友，佢要付出㗎嘛，簡單嚟講，佢個生活費仲要加返媽媽要付出嗰個責任，都要補償返畀佢。佢本來可以出去搵食，出去賺錢，而家佢繼續要照顧兩個小朋友直至佢成年，佢付出咗，你金錢上咪要補返佢個損失。」

撫養權方面，陸偉雄大律師指法庭會按小朋友最大福祉去作出裁決，多數判給能長時間提供照顧功能的一方。（Instagram：tinyeyes39）

此外，贍養費金額與結婚年期亦成正比，「如果媽媽冇做嘢又要照顧小朋友，佢嫁咗畀你突然間就要同佢離婚，令到佢脫咗節，而家即使出嚟做嘢，都搵唔返舊陣時搵到嘅錢，咁離婚一定要彌補返你所有損失。所以有一個好重要嘅考慮因素，係你結婚嘅長短，結咗婚三個月，離婚嘅話得到好少㗎咋，但係如果結咗婚，我同你30年，得到嘅贍養費咪多啲。」