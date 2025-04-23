韓國猛男騷再襲港　正韓泉公主抱兼轉圈關伊彤「面都紅晒」

韓國熱爆音樂劇《2025 WILD WILID THE HONG KONG TOUR 》將於6月28、29日開騷，昨日（22日）於荃灣一商場舉行記者會，四位爆肌 OPPA（姜天一、正韓泉、李熙中、朴道鏡）空降現場，還脫衣服熱舞，令全場溫度瞬間上升。

四位爆肌 OPPA（姜天一、正韓泉、李熙中、朴道鏡）空降現場。（梁碧玲 攝）

四位型男一出場已經令在場尖叫聲不斷，不論男女老幼都被他們瞬間吸引著，他們先以整齊又筆直的西裝現身，一身肌肉的他們被主持人Kawaii問到怎樣保持肌肉。當大家都以為他們會節食時，原來他們反而以肉為主食，因為需要補充大量的蛋白質。姜天一更表示自己是用「168斷食法」：「16小時唔食嘢，同6日運動。」

好多女嘉賓都有到場感受氣氛。（梁碧玲 攝）

佢哋仲餵女嘉賓食士多啤梨。（梁碧玲 攝）

四位型男先後與女嘉賓玩遊戲，原本正韓泉是公主抱關伊彤做起立蹲下，但突然畫風一轉，他抱著關伊彤轉圈，之後正韓泉更把她放在地下，用頭貼近她。莫說關伊彤，連在場看的大家都面紅耳熱，尖叫聲連連。之後更溫柔地餵一班女嘉賓吃士多啤梨，連主持人Kawaii都說要被餵食。最後四位型男送上驚喜予在場觀眾，音樂聲一開始，他們就開始脫上衣露出一排排的腹肌，再加上抖動結實的下半身，在場無一女嘉賓不著迷及瘋狂。

正韓泉公主抱起關伊彤。（胡凱欣 攝）

四位OPPA熱舞令全場尖叫。（梁碧玲 攝）

白雲著得好sexy。（梁碧玲 攝）

好多女嘉賓都有到場感受氣氛。（梁碧玲 攝）