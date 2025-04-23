41歲前港姐撈埋幕後兼做酒吧老闆娘　想復出：我都鐘意拍戲

韓國熱爆音樂劇《2025WILDWILIDTHEHONGKONGTOUR》再次襲港，四位爆肌猛男（姜天一、正韓泉、李熙中、朴道鏡）昨日（22日）空降荃灣一商場舉行記者會。正韓泉公主抱關伊彤做起立蹲下，但他突然抱著關伊彤轉圈，更把她放在地下，用頭貼近她。關伊彤被正韓泉弄到面紅耳熱，而在場的觀眾即尖叫聲連連。

四位爆肌猛男（姜天一、正韓泉、李熙中、朴道鏡）昨日（22日）空降荃灣一商場舉行記者會。（梁碧玲 攝）

韓國熱爆音樂劇《2025WILDWILIDTHEHONGKONGTOUR》再次襲港。（梁碧玲 攝）

關伊彤接受《香港01》訪問時表示在台上除了心跳加速外，連要說什麼對白都忘記：「咁諗住佢係就咁舉起我，點知佢一嚟就已經抱咗我落地，係好興奮嘅！（驚唔驚佢跣手？）我就唔驚嘅，因為我都攬得好實，好有力嘅！」她更大讚正韓泉跳得很好，原來因為去年她曾經購票入場欣賞。

關伊彤接受《香港01》訪問時表示在台上除了心跳加速外，連要說什麼對白都忘記。（梁碧玲 攝）

關伊彤更大讚正韓泉跳得很好。（梁碧玲 攝）

關伊彤近年很少出現在幕前，被問到最近有什麼「搞作」時，她表示自己也有在拍東西，只是比較少而已：「舊年都有一套客串咗套賀歲劇啦，同埋自己都有份投資咗間酒吧啦，所以加上我有幕前幕後都做，咁我有接埋其他廣告嘅嘢。」原來她除了幕前，連幕後都有在做，所以真的很忙，每天都過得很充實。

原來關伊彤除了幕前，連幕後都有在做，所以真的很忙，每天都過得很充實。（梁碧玲 攝）

關伊彤近年很少出現在幕前，被問到最近有什麼「搞作」時，她表示自己也有在拍東西，只是比較少而已。（梁碧玲 攝）

關伊彤透露前年拍了一套電視劇，今年即將會播出，而劇中她更會和李治廷一齊搭檔：「都大嘅，都剪咗好耐聽佢哋講。（會唔會話諗住想多啲出現喺幕前？）都希望！因為我都鐘意拍戲嘅，不過而家就比較多，反而多登台，同埋啲演出annual dinner嘅唱歌。」而被問到登台多數在什麼地方時，她就指以內地為主，東南亞方面就比較少，但如果要去一些比較危險的地方登台就會多帶幾個朋友陪她：「我諗我會揾多兩個朋友陪我啦如果真係，通常我都係馬來西亞或者係內地多。」

關伊彤透露前年拍了一套電視劇，今年即將會播出，而劇中她更會和李治廷一齊搭檔。（梁碧玲 攝）