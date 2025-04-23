黃翠如慶祝囝囝滿月　與蕭正楠迎結婚7周年：七年一定冇時間癢

現年43歲的黃翠如去年11月宣布懷孕，上個月順利誕下一子「蕭哈哈」，轉眼間囝囝已經滿月，翠如在IG曬出一家三口的合照，並寫道：「蕭哈哈大爺的滿月，偷偷溜出去買了個小蛋糕和1字蠟燭。為哈哈拍完寫真，吹完蠟燭，才想起這一天也是我們的結婚7周年，發現那個溶了的『1』字蠟燭，看起來也像個『7』字，拍了張照片，當慶祝了❤️七周年，另一種快樂🌈#七年一定冇時間癢 #later咗好多的gram」

大住肚工作。（影片截圖）

靚媽！（影片截圖）

靚媽！（IG@edwinsiu）

孕照。（IG@edwinsiu）

孕照。（IG@edwinsiu）

新手爸爸！（IG@edwinsiu）

新手爸爸！（IG@edwinsiu）

相中所見，翠如一手抱着BB，一手拿着奶樽，雖然她與老公蕭正楠（Edwin）都頭髮凌亂，但榮升新手爸媽的他們都「笑到見牙唔見眼」，絕對是有仔萬事足！其實翠如同老公一向都是圈中公認的恩愛夫妻，兩人在2014年合作拍攝劇集《師奶Madam》而定情，2018年蕭正楠與曹永廉在《萬千星輝頒獎典禮》上奪得「最受歡迎電視拍檔」，他在台上致辭時突然宣布婚訊：「2018年喺我工作上有好多成就，做咗好好嘅綜藝節目，而喺我人生都做咗一個好大嘅決定，我好想趁呢個機會，多謝我太太黃翠如！」之後更深情告白：「多謝你令我更識照顧人，令我更識做一個男人。」兩人由拍拖到結婚都Sweet到漏，如今迎來結婚7周年，羡煞旁人！

慶祝囝囝滿月！（IG@wongtsuiyu）

結婚7周年！（IG@wongtsuiyu）

慶祝囝囝滿月！（IG@wongtsuiyu）

沉迷聞腳仔！（IG@wongtsuiyu）

大肚依然靚！（IG@wongtsuiyu）

好Sweet！（IG@wongtsuiyu）

好Sweet！（IG@wongtsuiyu）

好Sweet！（IG@edwinsiu）