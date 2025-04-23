Edan唔想林明禎因自己受委屈　姜濤為「好眼瞓」道歉以後講好精神

呂爵安（Edan）日前直播時，與「爵屎」講經，其間提到緋聞女友林明禎係好女仔，又提對方對自己十分重要，Edan今日出席小組團綜《呂濤米Lo Seoul》時，被問到開直播時有否知會公司，他說因為太耐沒有直播，而這是他與爵屎溝通的模式之一。「我想做返自己、想搵返以前輕鬆嘅Edan、想搵返嗰個咩都唔驚、亂講嘢、做自己認為啱嘅嘢嘅Edan，所以係時候踏出呢步。」Edan又感謝「爵屎」對自己不離不棄。

Edan感謝「爵屎」對自己不離不棄。（陳順禎攝）

直播中，Edan提到「意識到會失去啲嘢」，問到是否指因緋聞而曾失job，他解釋：「係驚，你問有無失去啲嘢，點都會有。我日日都失去啲嘢，頭髮、骨膠原，我覺得唔需要咁理會外界。」而對於不時收到攻擊性私訊，Edan表示無數次想回覆。「會提到明禎係因為自從公開過追佢，一直都好多聲音、好多惡意，我係被呢啲聲音導致好迷失，佢一個女仔要承受呢啲嘢我都覺得好唔易，某程度上係因為我令佢咁，所以我都覺得好唔好意思，一直都諗有咩可以保護佢。但以往我驚，但有時我避而不談又引起他人誤會，既然講又會寫，唔講又寫，不如勇敢啲表達，盡我能力保護佢，想話畀大家知佢係好女仔、佢對我真係好緊要，喺我唔開心呢段時間佢幫我好多。」

Edan預會失去某些東西。（陳順禎攝）

問到林明禎可曾向他表示委屈，Edan說自己收那麼多惡意私訊，對方亦一定收到不少，Edan表示不奢望直播後會改變什麼，但能表達自己想法是最重要。直播中Edan又提到會找Anson Lo傾心事，Anson Lo指自己是樹窿，但自己偏向聽多過講，他亦有分享grounding 後心情有變輕鬆，有邀對方。「我有叫佢一齊跑步，但暫時未成功，成功再同大家講。」

姜濤日前在主題公園出席活動時，被影到工作人員講解時，他在旁表示「好想瞓覺」，隨即遭網民指不尊重，他今日亦就事件解釋：「因為當時講緊熊貓好鍾意瞓覺，我哋睇緊時佢都瞓緊，見到佢瞓我都幾想瞓，我以後唔講啦，對唔住，所以今日都無打喊露。以後講相反，精神，我而家好精神。」另外，對於被熊貓家族fans指當日搶走焦點，姜濤表示：「呢個都有得講？對唔住囉，我都唔會搶到鏡，嗰日見到啲人入去淨係影熊貓。」