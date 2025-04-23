《中年》人氣王帶粉絲遊塞班島慶fan club 2周年　升LV揸跑車拍MV

周吉佩（吉吉）自從第一屆中年好聲音後工作不斷，為慶祝fan club 成立兩周年，日前與粉絲一行近40人出發飛往塞班島慶祝。

周吉佩日前與粉絲一行近40人出發飛往塞班島慶祝fan club 成立兩周年。

吉吉今次前往塞班島除了慶祝外，還為即將推出的新書拍攝相片，及拍攝新歌MV，為了MV更租跑車進行拍攝。幾天行程中，吉吉與粉絲遊覽塞班島景點，更在景點鳥島與粉絲大唱《海闊天空》，氣氛一流。吉吉更與粉絲一起釣魚、浮潛、觀星，實行上山下海。講到最難忘，吉吉表示有一晚與粉絲進行小型音樂分享會，分享會中吉吉更講下自己的心聲，表示：「大家見到我通常笑笑口，但其實我都會有壓力，大家見唔到我嘅時候，我不斷提醒自己要做得更好，唔想辜負大家對我嘅期望。」講講下，吉吉更差點流下男兒淚，他感激粉絲不離不棄，這兩年與粉絲一起成長不少。

周吉佩與粉絲進行小型音樂分享會。

周吉佩同粉絲在海邊唱歌。

周吉佩在塞班島揸跑車拍MV。

今次之行吉吉的太太（Louise）亦有隨團，吉吉表示自從小孩出世後都沒有太多機會二人世界去旅行，適逢今次機會，可以有幾天時間與太太邊工作邊拍拖，更在美麗沙灘拍了不少照片，猶如再度蜜月一樣。吉吉表示：「今次曬到燶咗，黑咗好多。27/4 亦會舉行吉S粉同學會 2周年BBQ及小型音樂會。另外，返到香港要立即為新歌《GUTS》進行宣傳。」行程相當緊密。