無盡的盡頭劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《無盡的盡頭》陸劇有高亦可、張洋、海分形、方非熊、張霖彤作為編劇，臧溪川為執導，由任素汐、高偉光、劉琳領銜主演的一套以現代懸疑為題材的電視劇。兩位實力派演員演繹首部聚焦未成年人司法保護的犯罪劇，很期待他們如何將案件抽絲剝繭！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧无尽的尽头@Weibo

《無盡的盡頭》電視劇情大綱

劇集聚焦於未成年人司法保護，林之桃（任素汐 飾）、白恩宇（高偉光 飾）是雲海市人民檢察院的代表檢察官，創建未成年人檢察辦公室，對未處理的工作展開測試與探索，聯手調查一系列涉及未成年人的案件。劇中涉及校園霸凌、弒親案件、校園不雅群聊、兒童集體盜竊等案件，各個單元案件緊密相連，懸疑感滿滿，廢棄倉庫暗藏犯罪網絡的線索更令人引起懸念。二人從職場摩擦到默契攜手破案的轉變張力十足，強強聯手處理過幾宗未成年人案件後，共同堅定了保護未成年人工作系統的信念，積極推動「附條件不起訴」「強制報告制度」「一站式詢問」等未檢制度的實施。他們為了保護孩子，攜手對抗人性之惡。

《無盡的盡頭》播出時間｜最新追劇日曆

《無盡的盡頭》電視劇幾時播?《無盡的盡頭》一共有24集，由湖南衛視、芒果TV、騰訊視頻播放，會員每週三至日18點更新，首更3集，SVIP搶先看1集。

电视剧无尽的尽头@Weibo

《無盡的盡頭》演員人物關係圖

电视剧无尽的尽头@Weibo

《無盡的盡頭》演員

任素汐 飾 林之桃

檢察官，個性冷靜勇敢，創建未成年人檢察辦公室

电视剧无尽的尽头@Weibo

高偉光 飾 白恩宇

助理檢察員，童年受虐，創建未成年人檢察辦公室，保護年輕人

电视剧无尽的尽头@Weibo

劉琳 飾 鄭雁來

电视剧无尽的尽头@Weibo

劉家禕 飾 陸聲