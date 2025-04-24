東張西望｜受害人遇情騙反覺自己救咗人　借萬二元助脫離KK園區？

TVB節目《東張西望》昨日（23日）講到有受害人Amy表示收到陌生人的綿綿情話，幾乎確定她是遇到情騙，但她竟然以德報怨？

受害人Amy表示收到陌生人的綿綿情話，幾乎確定她是遇到情騙。(節目截圖)

Amy表示於社交平台收到這位陌生男子的訊息，男子一開口已經油腔滑調讚她很美，再配合Amy喜歡的話題聊天，最後更直接稱呼Amy為「小可愛」。Amy表示二人很好聊：「我覺得好好傾同埋佢諗啲嘢都正面啲，佢識少少廣東話嘅。」之後就播出男子的錄音，情話綿綿怎能令Amy不心動。Amy指男子喜歡唱歌，所以就唱出情歌予她。

Amy表示於社交平台收到這位陌生男子的訊息，男子一開口已經油腔滑調讚她很美。(節目截圖)

Amy表示二人很好聊。(節目截圖)

Amy原來已婚，而老公亦發現她有不妥，所以問她是否在社交平台認識朋友，但她卻否認。但Amy就不擔心老公發現：「唔驚喎，普通朋友咋嘛。」Amy再三強調沒有芳心寂寞，更指男士曾跟她視像對話，男士露出真身，但就「貨不對辦」。Amy指男子真身是廈門人，而且是胖嘟嘟的。

Amy原來已婚，而老公亦發現她有不妥，所以問她是否在社交平台認識朋友，但她卻否認。(節目截圖)

Amy再三強調沒有芳心寂寞，更指男士曾跟她視像對話，男士露出真身，但就「貨不對辦」。(節目截圖)

劇情發展至此，大家都以為男士會想騙大量的錢，但他竟然自爆身在KK園區：「之前就畀個朋友呃咗去泰國，叫佢嚟泰國玩，後尾就帶咗佢去KK園個地方。」男子更向Amy表示輾轉被賣到柬埔寨，於是男子向Amy開口說想逃走，想要$12,000。Amy最後都決定出手相救，給了他$12,000，讓他離開KK園區。

劇情發展至此，大家都以為男士會想騙大量的錢，但他竟然自爆身在KK園區。(節目截圖)

男子更向Amy表示輾轉被賣到柬埔寨，於是男子向Amy開口說想逃走，想要$12,000。(節目截圖)

《東張西望》陪同Amy致電男子，但男子不接電話亦不回訊息，所以主持陳曉彤就打電話聯絡他爸爸，直接問：「他現在已經安全到廈門了嗎？」對方簡單回應：「對，回來，他現在已經回來了。」說完他就急於收線，向陳曉彤表示有什麼就傳訊息給她，最後當然已經聯絡不上，而Amy至今都仍然相信男子是好人，更覺得是救了一個人質。

《東張西望》陪同Amy致電男子，但男子不接電話亦不回訊息。(節目截圖)