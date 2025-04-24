學霸東張女神綁帶比堅尼曬堅挺蜜桃臀　神秘三角又窄又高衩勁誘人

今年28歲的陳曉彤（Cindy）參加《2023年香港小姐競選》入行，雖然比賽中三甲不入，但之後獲火速安排加入《東張西望》，主力做外景主持，學歷、身材兼備的她，亦深明「流量密碼」之道，經常在社交平台大派福利，成為「東張女神」之一。早前陳曉彤外景工作時被野生捕獲，獲激讚翹臀好生養，近日她更挑戰性感尺度，在社交平台分享一輯火辣比堅尼照，大騷豐滿上圍，及堅挺蜜桃團，噴血指數爆燈。

28歲的陳曉彤（Cindy）參加《2023年香港小姐競選》入行。(IG@cht.cindy）

陳曉彤之前採訪佘詩曼並合照，讚對方親切。（IG@cht.cindy）

陳曉彤之前外景時被捕獲，「靚臀」獲讚好生養。（抖音）

近日天氣酷熱，不少人都趁機到沙灘同陽光玩遊戲，陳曉彤也不例外，更不忘向粉絲大派福利。她身穿一件火辣綁帶比堅尼，設計巧妙突出其玲瓏有致的身形線條。除了正面大曬吸睛上圍，深溝盡現眼前外；而背面照更是「殺傷力十足」，勁騷堅挺蜜桃臀，加上一頭飄逸長髮，畫面香艷誘人。

深溝僅限眼前。（IG@cht.cindy）

背面照更是「殺傷力十足」，勁騷堅挺蜜桃臀。（IG@cht.cindy）

笑容甜美。（IG@cht.cindy）

另外，陳曉彤還特寫了一雙長腿，照片中，她躺在沙灘上，比堅尼下身又窄又高衩的三角設計，幾乎逼近走光邊緣，極具視覺衝擊。不少粉絲留言大讚：「咁靚得唔得架」、「so hot」 、「搞到我熊熊烈火」、「好靚好sexy」。

火辣！（IG@cht.cindy）

極具視覺衝擊。（IG@cht.cindy）

陳曉彤是2023年落選港姐，擁有166cm的高䠷身材。雖然在比賽中落選，但陳曉彤於才藝環節中大曬超強琴技，令人留下深刻印象。而她本身也擁有高學歷，畢業於加拿大卑詩大學音樂系碩士，主修鋼琴已達演奏級造詣，是鍾嘉欣的同校師妹，也參選過《溫哥華華裔小姐競選2022》。她參選受訪時曾表示與鍾嘉欣有過一面之緣，她自細也喜歡看鍾嘉欣的戲，會視對方為目標。

陳曉彤擁有166cm的高䠷身材。

琴技高超。（網上截圖）

陳曉彤畢業於加拿大卑詩大學音樂系碩士。（IG@cht.cindy）

除了擁有不俗外在條件外，陳曉彤也非常「主動」，最經典之前採訪《獎門人》，適逢是曾志偉生日。陳曉彤以低胸露肩打扮到場採訪，問壽星公會怎樣賀壽，曾志偉笑言：「希望就係唔使做訪問啦，哈哈，唔係，點搞都要搞呀啦！分開少少啦，舊年就好多人一齊啦，今年想分散少少，多啲Party就容易分享啲...」而到了訪問臨結束前，陳曉彤竟突然問道：「咁邊個最想送Birthday Kiss畀獎門人呢？」一眾「獎老」及嘉賓就立即指向陳曉彤，結果由「獎老」麥美恩以及林秀怡出手，將陳曉彤的頭推向獎門人，最終讓她成功獻吻。而最近，陳曉彤也有份參與無綫新劇《俠醫》拍攝，一步一步向演員路進發。

陳曉彤擁有166cm的高䠷身材。

陳曉彤採訪曾志偉並成功獻吻賀壽。(畫面截圖)

陳曉彤採訪曾志偉並成功獻吻賀壽。(畫面截圖)

陳曉彤深明「流量密碼」之道。（IG@cht.cindy）

陳曉彤深明「流量密碼」之道。（IG@cht.cindy）

陳曉彤深明「流量密碼」之道。（IG@cht.cindy）