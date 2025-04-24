姜濤陳卓賢探望大熊貓再惹爭議　屈穎妍直指國寶教育宣揚有錢大晒

人氣男團MIRROR成員姜濤與陳卓賢 (Ian) 日前出席活動探望大熊貓，之後網上竟流出當日現場片段，引發網民鬧爆姜濤。該條片段中可見當時姜濤和Ian正與工作人員互動，向外界推廣熊貓相關知識，女護理員講解時指熊貓正在睡覺，姜濤即口噏噏說：「唉，想瞓覺。」此舉即惹來網民怒轟他不尊重工作人員，鬧他不配做偶像，就連基本禮貌也沒有，更有人言詞激進得叫他快點退休、離開娛樂圈等。不少「姜糖」力撐姜濤，表示偶像只是在自然反應下這樣說，是真情流露，反指Haters為鬧而鬧，根本是斷章取義。事件持續發酵多日。

姜濤與陳卓賢日前出席探訪熊貓活動。(陳順禎攝)

姜濤與陳卓賢日前出席探訪熊貓活動。(陳順禎攝)

姜濤又被網民鬧爆。(陳順禎攝)

屈穎妍在無綫節目《有理說得清》昨晚播出的一集，就以「國寶教育」為標題，講述了她對今次MIRROR成員姜濤與陳卓賢去探訪大熊貓的睇法。屈穎妍表示海洋公園兩隻大熊貓盈盈樂樂上年誕下一對龍鳳胎「家姐」和「細佬」，由於是首對港產大熊貓，所以牠們的一舉一動都受到大眾關注。海洋公園亦看準商機，除了推出一系列熊貓商品，亦為這對港產大熊貓龍鳳胎成立了「家姐細佬後援會」，會費港幣880元，上星期還舉行了「家姐細佬後援會成立典禮」。

屈穎妍。(節目截圖)

屈穎妍續說：「不過，由於典禮請來了兩位MIRROR成員姜濤及陳卓賢做嘉賓，結果，整個活動立即變了質，成了歌迷聚會，現場大合照所見，全是舉著明星名字的支持牌，到底多少人是為大熊貓而來，不得而知，但兩隻國寶淪為明星陪襯品，卻是事實。根據海洋公園資料，兩位明星的歌迷會及後援會分別向海洋公園捐出38萬，一共76萬，雖說是支持大熊貓保育工作，但難免讓人聯想到捐錢與明星聚會的關連。」

姜濤與陳卓賢一起探望熊貓。(節目截圖)

屈穎妍在節目內指出：「其實，早在「家姐細佬」第一次跟公眾見面，海洋公園已搞了個貴賓團，每人付1500元，就可於早上9時半進館，與大熊貓BB打卡半小時。其他不是貴賓的普通人想看熊貓BB，就只能一大早6點來排隊，等貴賓打完卡，10點公園正式開門，才可以進園參觀，每人只能在館內逗留5分鐘。

國家贈送國寶大熊貓給香港，最主要使命是教育及保育。已不算商品盈利，單是880元後援會入會費，1500元睇熊貓貴賓團，76萬找國寶做佈景板，這些舉動給社會及孩子做了甚麼教育？不就是「有錢大晒」四個字嗎？」屈穎妍此番言論隨即惹來不少網民的討論。