榜上佳婿結局劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《榜上佳婿》陸劇又名(榜下貴婿)，改編自同名小説。有程婷鈺作為編劇，陳家霖為執導，由王子奇、盧昱曉、王弘毅、孔雪兒、鶴秋領銜主演的一套以古裝愛情懸疑為題材的電視劇。憑《雲之羽》人氣上升的盧昱曉今次晉升為女主，搭擋譜出傳奇故事，加上有《長相思》的王弘毅擔任男二，陣容相當吸睛！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧榜上佳婿@Weibo

《榜上佳婿》電視劇情大綱

江寧簡府千金簡明舒（盧昱曉 飾）意外墜崖失憶，僥倖躲過家族滅門慘劇，並被看似貧寒的學子陸徜（王子奇 飾）所救。陸徜其實是刑部侍郎之子，暗中策劃追查滅門真相，二人假扮兄妹，結伴進京求學。失憶後的簡明舒喪失了商業才能，卻在陸徜的引導下啟發出探案天賦。簡明舒心中始終對自身身份存疑，以「蘇檀兒」之名深入內宅探查案件，逐步揭開謎團，驚覺自己竟是先帝遺孤，而滅門慘案背後埋藏權臣與皇室的驚天合謀。

然而，調查之路荊棘叢生，她漸漸陷入困局，每一步都走得小心翼翼，她以為只有自己孤軍奮戰，卻未察覺陸徜在暗中默默保護。兩人協力逐步揭開科舉作弊、世族紛爭與皇權爭鬥的大陰謀。陸徜的溫暖守護一點點融化了簡明舒的心，他們在風雨中攜手前行，數次共渡難關，感情也在磨難中愈發深厚，最終確認彼此心意，相伴共赴餘生。

《榜上佳婿》播出時間｜最新追劇日曆

《榜上佳婿》電視劇幾時播?《榜上佳婿》一共有40集，由騰訊視頻播放，會員5月14日18點解鎖大結局，5月18日起會員每日更新1集，SVIP搶先看2集。

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《榜上佳婿》演員人物關係圖

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《榜上佳婿》演員

王子奇 飾 陸徜

看似貧寒的學子，實際上是刑部侍郎之子，調查滅門案，在背後守護簡明舒

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盧昱曉 飾 簡明舒

江寧簡府千金，落崖失憶，因此避過了滅門之禍，被陸徜相救

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王弘毅 飾 宋青沼

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孔雪兒 飾 殷淑君

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