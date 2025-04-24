貼地歌神戴綠帽機場被捕獲木口木面　一舉動向粉絲示意拒絕溝通？

「歌神」陳奕迅（Eason）向來非常貼地，平日最愛踎茶記，他去開的茶餐廳亦因此成為打卡熱點，不少旅客和粉絲都希望能偶遇歌神。而最近，大家可能多了一個地方選擇，就是機場。陳奕迅近年一直忙於飛世界各地舉行巡迴演唱會，成為空中飛人，出入機場分分鐘多過返屋企。日前，他回港時獲不少女粉絲到機場接機，但一舉動竟令網民覺得拒絕溝通？

陳奕迅近年一直忙於飛世界各地舉行巡迴演唱會。

日前完成英國倫敦站。（微博圖片）

順道遊覽打卡。（微博圖片）

近日，有網民在社交平台分享於香港機場偶遇陳奕迅的片段。片中可見，陳奕迅戴著Cap帽、口罩和耳機，獨自推著裝滿行李的行李車，背上還背著一個背包，完全沒有巨星排場。不過可能長途飛行疲憊，他神情略顯倦怠，而前來接機的粉絲亦十分自律，僅保持距離安靜跟隨，未有上前打擾。上傳影片的博主寫道：「機場粉絲都好文明，默默保持距離跟著，第一次見到陳奕迅好激動，雖然戴著口罩，真人比電視上更好看！」

陳奕迅日前回港獲歌迷到機場接機。（小紅書截圖）

自己推行李，毫無架子。（小紅書截圖）

前來接機的粉絲亦十分自律。（小紅書截圖）

然而，陳奕迅的裝扮也引發網民熱議。有人注意到他全程戴著耳機，又沒有給前來接機的粉絲太多反應，留言稱：「戴著耳機就是拒絕溝通。」不過粉絲隨即為偶像解釋，感覺對方真的累了，需要休息；又有人直言：「好怕他生氣哦」。此外，陳奕迅頭上的「綠色Cap帽」也成為話題，眾所週知「戴綠帽」是男人大忌，故有網民調侃說：「這帽子」、「為什麼要戴個綠帽」；也有人聯想到經典遊戲角色，戲稱：「越來越像瑪利奧了！」

僅保持距離安靜跟隨。（小紅書截圖）

陳奕迅沒有給前來接機的粉絲太多反應。（小紅書截圖）

全程戴上耳機。（小紅書截圖）

其實大多數網民都大讚陳奕迅無架子，即使疲憊仍親力親為推行李，而且他近年基本與粉絲合照都來者不拒，滿足大家的要求，脾氣與以往總是予人難以捉摸的時期相比，已經很大改善，所以有網民笑言：「換以前的脾氣全部X一遍」。其中最經典是早年陳奕迅曾到各大院校舉行分享會，但在香港公開大學（現：香港都會大學）一站卻發生尷尬事件。當日在陳奕迅出場前，大會播放「Eason and The DUO Band “L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.” 音樂紀錄片」的時候，台下有不少同學只顧著把弄電話，沒有認真觀看與分享會主題相關的片段。其後陳奕迅在台上重演學生玩電話的動作，然後再以拇指向下的手勢並搖頭，示意同學不要在分享會期間玩電話，去到問答環節，接連有同學在舉手發問之時提出了合照要求，氣氛急轉直下。

當第三位同學問到未來的音樂計劃時，陳奕迅板着臉向該名學生致歉，因他當時太憤怒而回答不了問題。陳奕迅直言看到現場很多同學一直低頭玩電話，而沒有專注在分享會上，使他感到不被尊重，又嚴肅地請無意交流的同學離開，並取消了原定全場大合照的環節。

陳奕迅曾講Talk時不滿現場學生玩電話。（EAS Music IG）

陳奕迅近年變了nice guy，粉絲合照來者不拒。（小紅書截圖）