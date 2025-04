貼地歌神戴綠帽機場被捕獲木口木面　一舉動向粉絲示意拒絕溝通？

「歌神」陳奕迅(Eason)向來非常貼地,平日最愛踎茶記,他去開的茶餐廳亦因此成為打卡熱點,不少旅客和粉絲都希望能偶遇歌神。而最近,大家可能多了一個地方選擇,就是機場。陳奕迅近年一直忙於飛世界各地舉行巡迴演唱會,成為空中飛人,出入機場分分鐘多過返屋企。日前,他回港時獲不少女粉絲到機場接機,但一舉動竟令網民覺得拒絕溝通?

陳奕迅近年一直忙於飛世界各地舉行巡迴演唱會。

日前完成英國倫敦站。(微博圖片)

順道遊覽打卡。(微博圖片)

近日,有網民在社交平台分享於香港機場偶遇陳奕迅的片段。片中可見,陳奕迅戴著Cap帽、口罩和耳機,獨自推著裝滿行李的行李車,背上還背著一個背包,完全沒有巨星排場。不過可能長途飛行疲憊,他神情略顯倦怠,而前來接機的粉絲亦十分自律,僅保持距離安靜跟隨,未有上前打擾。上傳影片的博主寫道:「機場粉絲都好文明,默默保持距離跟著,第一次見到陳奕迅好激動,雖然戴著口罩,真人比電視上更好看!」

陳奕迅日前回港獲歌迷到機場接機。(小紅書截圖)

自己推行李,毫無架子。(小紅書截圖)

前來接機的粉絲亦十分自律。(小紅書截圖)

然而,陳奕迅的裝扮也引發網民熱議。有人注意到他全程戴著耳機,又沒有給前來接機的粉絲太多反應,留言稱:「戴著耳機就是拒絕溝通。」不過粉絲隨即為偶像解釋,感覺對方真的累了,需要休息;又有人直言:「好怕他生氣哦」。此外,陳奕迅頭上的「綠色Cap帽」也成為話題,眾所週知「戴綠帽」是男人大忌,故有網民調侃說:「這帽子」、「為什麼要戴個綠帽」;也有人聯想到經典遊戲角色,戲稱:「越來越像瑪利奧了!」

僅保持距離安靜跟隨。(小紅書截圖)

陳奕迅沒有給前來接機的粉絲太多反應。(小紅書截圖)

全程戴上耳機。(小紅書截圖)

其實大多數網民都大讚陳奕迅無架子,即使疲憊仍親力親為推行李,而且他近年基本與粉絲合照都來者不拒,滿足大家的要求,脾氣與以往總是予人難以捉摸的時期相比,已經很大改善,所以有網民笑言:「換以前的脾氣全部X一遍」。其中最經典是早年陳奕迅曾到各大院校舉行分享會,但在香港公開大學(現:香港都會大學)一站卻發生尷尬事件。當日在陳奕迅出場前,大會播放「Eason and The DUO Band “L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.” 音樂紀錄片」的時候,台下有不少同學只顧著把弄電話,沒有認真觀看與分享會主題相關的片段。其後陳奕迅在台上重演學生玩電話的動作,然後再以拇指向下的手勢並搖頭,示意同學不要在分享會期間玩電話,去到問答環節,接連有同學在舉手發問之時提出了合照要求,氣氛急轉直下。

當第三位同學問到未來的音樂計劃時,陳奕迅板着臉向該名學生致歉,因他當時太憤怒而回答不了問題。陳奕迅直言看到現場很多同學一直低頭玩電話,而沒有專注在分享會上,使他感到不被尊重,又嚴肅地請無意交流的同學離開,並取消了原定全場大合照的環節。

陳奕迅曾講Talk時不滿現場學生玩電話。(EAS Music IG)

陳奕迅近年變了nice guy,粉絲合照來者不拒。(小紅書截圖)