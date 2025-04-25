東張女神高炒大曬白滑香肩長腿　曾頻頻歐遊被指忽然富貴

現年25歲的鄧凱文（Eris）在2023年參選港姐，雖然最後10強止步，但仍獲賞識簽約TVB，獲安排擔任《東張西望》外景主持，更成為「東張女神」之一。身材火辣的鄧凱文經常在IG大曬性感照，盡騷本錢，日前她又大派福利，上載了兩張長腿照，相中所見，身穿白色Crop Top襯熱褲的鄧凱文，大騷白滑香肩同長腿，相當吸睛！

「東張女神」鄧凱文（Eris）。（IG@thm___）

身材火辣。（IG@thm___）

身材火辣。（IG@thm___）

身材火辣。（IG@thm___）

長腿！（IG@thm___）

長腿！（IG@thm___）

長腿！（IG@thm___）

大曬長腿！（IG@thm___）

大曬長腿！（IG@thm___）

其實鄧凱文一向不吝嗇大曬好身材，去年她去歐洲旅行期間頻頻大曬噴血比堅尼照，更因而被指忽然富貴，不過她在接受《香港01》訪問時就自言十分慳家，而是趁着到英國探朋友順便去旅行：「我唔係成日去咁遠嘅旅行，係一次過去晒唔同地方，因為歐洲去歐洲唔同地方機票好平。一次過影好多唔同嘅相，咁就可以慢慢出post，所以就造成咗錯覺人哋以為我成日去旅行。」她又指儲錢都是用來旅行：「屋企人經濟係正常，我都係自己努力返東張之後儲錢，跟住就去享受假期之後再努力去儲錢。嗰一排都接近奧運冇乜工作，所以見有空時候去旅行。而家工作要緊，所以我都希望以工作行先，到真係有時間先會揀去旅行。我自己好鍾意陽光與海灘同埋大自然嘅感覺，所以我都係去大自然靚景嘅地方，唔使用咁多錢。我又對一啲奢侈品冇乜興趣，淨係會影吓靚相。」

「東張女神」鄧凱文出名擁有好身材。（IG@thm___）

「東張女神」鄧凱文出名擁有好身材。（IG@thm___）

「東張女神」鄧凱文嘆陽光與海灘。（IG@thm___）

「東張女神」鄧凱文狂po性感相。（IG@thm___）

「東張女神」鄧凱文被喻為新晉TVB性感小花。（IG@thm___）

「東張女神」鄧凱文經常歐遊？（IG@thm___）

鄧凱文分享性感火辣照。（IG@thm___）

相比節目中密實造型，鄧凱文社交網反差極大。（IG@thm___）

「東張女神」鄧凱文（Eris）。（IG@thm___）

「東張女神」鄧凱文（Eris）。（IG@thm___）

「東張女神」鄧凱文（Eris）。（IG@thm___）

鄧凱文穿上一件卡其色貼身高衩短裙抱著愛犬。（IG@thm___）