開心分享睇演唱會三大秘技　謝霆鋒個唱將不定時網上放售即日門票

2025年確係演唱會之年，一場又一場樂壇盛事接踵而來，尤其啟德體育園啟用，幾萬人齊齊唱，能量爆棚好好Feel。歌迷睇完Coldplay，緊接就係我哋香港代表謝霆鋒，今晚也在啟德體育園正式開騷，滿滿回憶煞令歌迷超期待。有識玩識路的娛樂達人就分享，想睇騷睇得開心，有好多detail位值得留意。



名貴品牌為謝霆鋒製作了兩款全球獨一無二的結他帶。（謝霆鋒IG截圖）

謝霆鋒（視覺中國）

謝霆鋒《進化 Evolution》演唱會2025宣布終極加場。

謝霆鋒演唱會當日一開票房已瞬間售罄，一票難求。不過有演唱會界業內人士爆料，未撲到飛的歌迷唔使咁灰心。事關主辦單位決定每日不定時發放即日門票，換言之，四日的場次都仲有少少位可以俾大家買票，仲有機會可以再見玉蝴蝶。

搓酒精易破壞門票

容納幾萬人的新場館辦演唱會，都係香港首次，每個主辦單位都在汲取經驗。本報記者收集不同崗位的業內人士及遊勻全世界睇演唱會達人心得，同大家分享一下。經歷過Coldplay一役，有工作人員私下分享，因為新場地好多購物點，好多歌迷會先吃飯、shopping、買紀念品後入場，結果有不少大頭蝦臨入場先發現遺失門票。

謝霆鋒進軍啟德舉行《進化 Evolution》演唱會2025。

謝霆鋒《進化 Evolution》演唱會2025 開場！首日歌迷已經開始掃貨狂買紀念品。（資料圖片）

謝霆鋒《進化 Evolution》演唱會2025，首日開場！（資料圖片）

根據一貫做法，如果遺失門票，必須要立即親身或網上報案報失，有報案證明後，連同購票時的資料，例如購票編號、座位資料及信用卡號碼等資料，向工作人員求助後，主辦單位有機會視乎情況重發門票，俾購票者人場，所以唔駛慌唔使喊，即刻報警求助，不過最好都要穩妥保管門票。

仲有另一款臨入場先嚟出事的大頭蝦，就係剛剛用了酒精磋手液的歌迷，一旦酒精沾到門票便會立即破壞了表面，若不幸沾到 QR code 位置便會無法過機，被認定門票失效。所以臨入場前記得雙手唔好噴香水及酒精搓手液。

謝霆鋒（視覺中國）

謝霆鋒《進化 Evolution》演唱會2025，首日開場！（資料圖片）

謝霆鋒《進化 Evolution》演唱會2025 開場！歌迷悉心打扮入場。（資料圖片）

無辜辜視線受阻

最令歌迷肉赤的，莫過於係以為自己買咗好位，但入場坐低才知有視線受阻。由於新場館原意計用作欣賞球賽，觀眾視線的設計是直線向下望，但現在舉辦演唱會，尤其是三面台的話，觀眾視線會傾向左邊或右邊的舞台。

記者綜合眾多樂迷和苦主的經驗，若主辦單位在南看台設計三面台的話，會有觀眾的視線被附近的石屎牆壁稍微阻擋：例如Block 512 Row G, H, J, K Seat 327-331；另外，也會有前面部分位置被玻璃遮擋視線，例如Block 5字頭 Row FF等。而視乎南看台的舞台設計，三面台的話，有部分座位更會有負視覺的機會，例如Block 101, Block 202-203, Block 230-232, Block 505-507, Block 533-535。

還有其他因素例如控制台、大屏幕、燈光或音響擺位等，每次演唱會的不同舞台設計，也會令個別座位造成不同程度的視線阻礙，主辦方會基於其判斷，劃分視線受阻座位，再將有關售票交予售票平台。可惜多年來香港辦演唱會經驗，賣票的時間往往都早於主辦方擬定好舞台設計藍圖之前，因此好難當刻實際掌握現場視線受阻的位置。

謝霆鋒進化演唱會，座位表。（網上圖片）