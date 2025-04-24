楊秀惠滿月出關車輪轉閨蜜約會　Fit爆曬食力網民驚嘆

「世上無不靚嘅女人，只有懶女人」，套用在楊秀惠身上就絕對無錯。楊秀惠今年2月4日宣布喜訊第三度做媽媽！上月才剛剛完成坐月出關，即現身不同品牌活動，又頻頻跟閨蜜好友約會，觀其狀態，身型極速回復苗條，完全不似三子之母。秀惠曾經分享過，即使多忙著湊B，也要懂得平衡，要好好分配時間，才能繼續兼顧生意及家庭；重點是不要忘記愛自己、做自己，有時間要打扮靚靚，約朋友吃頓飯奬勵下自己，才更有動力前行。

楊秀惠上月才剛剛完成坐月出關，身型極速回復苗條。（網上圖片）

近年成功轉型從商的秀惠，果然說得出做得到，見她在社交平台，繼之前為好友陳茵媺（Aimee）慶生後，剛剛又相約好姊妹岑杏賢（Jennifer），岑杏賢在其IG story就上載了當晚美食相，又多謝秀惠請客，觀乎其餐牌，發現原來秀惠揀了餐廳，入選全亞洲五十大最佳餐廳、排行第二名的大班樓，點了包括最出名雞油花雕蒸蟹陳村粉、炭火厚切叉燒等，一口氣嘆了十道菜，食得非常盡興；令網友驚嘆二人食量！

秀惠為好友陳茵媺（Aimee）慶生。（網上圖片）

秀惠寫道：「Half a year later,nothing’s changed ! Same vibres , same laugh ,endless chat ,great company and good food （半年後沒有變化！一樣的氣氛、笑容，說不盡的話題、美好的陪伴及美味的食物）」原來各有各忙，已經半年沒有見面，難怪有說不盡話題。