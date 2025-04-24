謝霆鋒演唱會｜與王嘉爾對唱　踩巨波半空巡遊：你哋頂唔頂得順？

謝霆鋒的《Evolution Nic Live進化演唱會》今晚（24日）於啟德體育園主場館開鑼，相隔25年開演唱會，絕對萬眾期待！晚上8時正，戴黑超、穿著《Evolution》演唱會T恤及牛仔褲的霆鋒從台中間走出，唱出《不要說謊》、《改造人》，其中《改造人》副歌已有小段大合唱環節，現場歌迷也識做地放聲合唱。

晚上8時正，戴黑超、穿著《Evolution》演唱會T恤及牛仔褲的霆鋒從台中間走出，唱出《不要說謊》等。（葉志明攝）

謝霆鋒自彈自唱《活火山》，現場亦有噴火效果。（葉志明攝）

之後霆鋒用結他自彈自唱《活火山》後，終除下黑超，向觀眾喊話：「好耐冇見，真係好耐好耐冇見！你哋都好似冇乜點變，依然係咁有火，依然係咁搖滾。大家都識咗20幾年，我哋老老實實，你哋今晚頂唔頂得順？要係咁唱、係咁揈、仲要跳，兩個幾鐘，我頭先立一立眼都見到好幾個滿頭白髮，所以真係頂得順吖嘛？你知呢個場好大，如果你哋用之前嗌我嘅聲量嚟嗌我嘅話，我應該聽唔到，所以要大聲少少！」全場觀眾立即尖叫。

謝霆鋒向歌迷說好耐冇見，問：「你哋今晚頂唔頂得順？」（葉志明攝）

8時25分開始來到電影回憶殺部份，屏幕先播出《救火英雄》片段，穿插王嘉爾Rap的部份，與霆鋒隔空合唱《愛最大》，唱完後他說：「特別鳴謝，Jackson Wang王嘉爾。」然後是《半支煙》主題曲《愛後餘生》、出道首部戲《新古惑仔之少年激鬥篇》的《前前後後左左右右》，而唱到《順流逆流》的《不是定理》時，霆鋒升上高台來了一段結他solo，之後表示：「二十幾年前，同一套電影（《順流逆流》）嘅兩個主演，今日喺同一個台夾緊Band，俾啲掌聲Jun恭碩良！」

來到電影主題曲部份，謝霆鋒與王嘉爾隔空合唱《愛最大》。（葉志明攝）

《半支煙》主題曲《愛後餘生》。（葉志明攝）

觀眾見到霆鋒與舒淇接吻的電影片段，當場尖叫。（葉志明攝）

唱到《順流逆流》的《不是定理》時，霆鋒升上高台來了一段結他solo。（葉志明攝）

霆鋒唱完《怒火》的《對峙》後說：「大家好！以下落嚟其實有一拃歌，本來真係唔諗住唱，但係喺過去呢幾個月，有好多朋友、樂迷，真係寫咗好多好多嘅message，嚟到我好多唔同Social Media話就算我唔唱，都可以你哋唱，所以我真係準備咗呢一啲歌，所以交俾你哋。」之後，他便站在吊在半空的巨型波波上飄向前方，以上帝視角巡遊，向地面企位觀眾揮手，連唱《邊走邊愛》、《一了百了》、《我什麼都不是》、《早知》，又全場大合唱《無聲仿有聲》、《一擊即中》。

唱到《怒火》的《對峙》時，有煙火效果。（葉志明攝）

霆鋒站上巨型波波移向觀眾席位置，以上帝視角跟企位歌迷打招呼。（葉志明攝）

這種規模的機關，啟德獨有。（葉志明攝）

霆鋒在巨型波波上與歌迷對話。（葉志明攝）

愈來愈近。（葉志明攝）

唱出一系列慢歌。（葉志明攝）

希望讓較後和較高位置的觀眾都見到自己，想得非常周到。（葉志明攝）

《邊走邊愛》等慢歌部份，有弦樂伴奏。（葉志明攝）

霆鋒在半空巡遊。（葉志明攝）

好靚仔！（葉志明攝）

企位觀眾全部舉起手機拍攝。（葉志明攝）