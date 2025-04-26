丁真冇認真備戲台詞頻繁出錯　惹怒影壇大哥：講對不起是沒用的

5年前藏族少年丁真因有「野性與純真並存」的模樣及氣質一夜爆紅，成為家喻戶曉的網紅。自受到關注後，近年的他參加了不少娛樂圈拍攝工作，最近更有意向演員的道路邁進，參加綜藝節目《無限超越班3》，但因沒有認真備戲，在拍攝時頻頻出錯而惹怒導師之一的曾志偉，令他顯得不滿：「講對不起是沒用的。」引來不少關注。

丁真在5年前一夜爆紅。（丁真微博圖片）

在節目中丁真挑戰電影《白蛇傳》許仙一角，但在與女演員對戲時，他的眼神戲一直不到位且台詞頻繁出錯，令到導師之一的劉濤完全看不下去：「你這個眼睛裡面要有故事，要有光，要有被她吸引。你的眼睛沒有神，你現在有點像演盲人，你的眼睛裡面沒有東西，你的眼睛裡都是散的。」

丁真嘗試向演員的道路邁進。（影片截圖）

劉濤完全看不下去了。（影片截圖）

曾志偉都對丁真顥得不滿。（影片截圖）

丁真自知一直出錯，就不停講對不起，而另一導師曾志偉一直在旁觀看，亦忍不住出聲：「講對不起是沒用的。不要每一次都講對不起，要記住，這麼多工作人員陪你在做這個鏡頭，還不記起來。」更顯得不滿他事前沒有認真備戲，而在片場到處閒逛與他人聊天：「在現場他覺得好像一個遊樂場一樣，很開心。我在注意他，下雨那個時候，cut，他還在那邊這個雨原來是這樣子，他還在享受那個過程。」認為他的心還是有一點散亂。

曾志偉一臉不滿。（影片截圖）

而不少網民都對丁真給予諒解，畢竟他不是科班出身且完全沒有接觸過戲劇拍攝，但相信嚴師出高徒，有這麼好的導師指導下，相信他會慢慢找到拍攝的感覺並且做得更好。