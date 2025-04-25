龔嘉欣奪視后即傳離巢　貼工作照檢討：知道自己的不足

入行16年，終在今年初晉身視后之列的龔嘉欣（Katy），得獎後不久即傳岀離巢消息，令外界十分意外。近日龔嘉欣到馬來西亞登台，字裡行間流露滿滿的上進心。



龔嘉欣奪得視后。（資料圖片/梁碧玲 攝）

龔嘉欣奪得《萬千星輝頒獎典禮2024》最佳女主角「視后」。（資料圖片）

龔嘉欣到馬來西亞登台。（IG：@kungkaty）

龔嘉欣到馬來西亞登台。（IG：@kungkaty）

龔嘉欣到馬來西亞登台。（IG：@kungkaty）

龔嘉欣到大馬登台大受歡迎，台下座無虛席令她相當感動：「感謝大家給我一個這麼棒的舞台，謝謝馬來西亞觀眾的喜愛，這麼多年的陪伴。你們給我很大的鼓勵，那些揮動螢光棒的，像星海一樣，還有全場一起陪我合唱，那些畫面 我很深刻☺️知道自己的不足就要更努力，但最重要的是享受過程，有用心去做好每個工作。過後 檢視 再提醒，給自己一個目標下次要進步。是我一直的習慣。」

龔嘉欣突然更改工作聯絡方式，惹離巢揣測。（IG：@kungkaty）

龔嘉欣對自己要求甚高。（IG：@kungkaty）

龔嘉欣對自己要求甚高。（IG：@kungkaty）

龔嘉欣對自己要求甚高。（IG：@kungkaty）