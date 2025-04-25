知情人爆料證實葉珂已生BB　大爆女方借錢塑造人設接近黃曉明

內地男星黃曉明去年高調認愛網紅葉珂，及後傳出他最終因不堪輿論壓力而分手，更盛傳女方在2月份時已在上海順利誕下女兒，他亦終實現兒女雙全的心願，但他至今並沒有就傳聞作出回應。近日，內地知名網紅「妖怪」就發文證實葉珂確實已生了小孩子，並大爆她是借錢塑造人設而去接近黃曉明的。

黃曉明去年高調認愛葉珂。（葉珂微博圖片﹑黃曉明微博圖片）

網紅「妖怪」在文中詳細分享黃曉明與葉珂事件的來龍去脈，表明女方是借錢塑造人設去接近黃曉明的，而他是因為傻才會上當，他表示：「這點我在多方面向黃已經證實了之後，黃才最終意識到是自己被騙了。」

而「妖怪」之所以去調查葉珂，是因為她的網絡風評不好的關係，影響了他的利益：「因為我的一個兄弟他管着一個影視基金，這個影視基金重倉了黃曉明，葉珂的網絡風評已經嚴重影響到了我們基金的利益，妨礙我賺錢那就是生死仇敵。」所以他去調查葉珂，最終才發現黃曉明根本是憨憨傻傻的，強調黃曉明是受害者，而因為他的揭發，葉珂才退出網絡社交網站。

黃曉明至今並沒有對傳葉珂生小孩一事作出回應。（黃曉明微博圖片）

至於網上瘋傳葉珂已生小孩子一事，「妖怪」就表示：「這個消息是我上海第三方朋友告訴我的。」他還表示雖然葉珂欺騙了黃曉明，但他還是選擇原諒對方，「妖怪」表示：「黃曉明依然表示雖然他和葉經過這個事不可能在一起了，但還是選擇原諒了葉珂（我的證據可以把對方送進去）願意對孩子負責，因為孩子已經生了，再去過多的糾結自己是不是受害者就已經不重要了，孩子是無辜的。」

葉珂傳出在2月份於上海順利誕下女兒。（微博圖片）

葉珂之前因直播內容引起不少爭議。（微博圖片）

在了解到所有真相之後，「妖怪」覺得黃曉明真的太冤枉了：「他唯一的缺點就是心軟，容易相信人，且付出型人格。黃曉明是我見過，為數不多在這個社會裡純粹的好人。」