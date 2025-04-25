神級扮嘢王近況曝光白髮憔悴　曾中風險癱計劃大力發展農業旅遊業

現年67歲的廖偉雄（阿燦）早年於劇集《網中人》中飾演新移民「程燦」深入人心，直至90年代淡出幕前轉行從商，近年專心發展有機農業，除了開「燦神龍場」之外，他種植的「亞燦米」更獲得多項殊榮。今年2月廖偉雄自爆去年12月突然感到左腳無力及失去控制能力，事後發現左腳中風，而右腳就有痛風問題：「攞命呀！攞命呀！大佬，攞命呀！」幸好之後接受針灸治療後，已好返六成。日前有一位美食家到訪廖偉雄位於廣州花都區的農場，曝光了廖偉雄的最新狀態。

神級扮嘢王！（影片截圖）

搞笑鼻祖之一！

乜太與李。（YouTube影片截圖）

好經典。（YouTube影片截圖）

今年2月廖偉雄自爆去年12月突然感到左腳無力及失去控制能力，事後發現左腳中風，而右腳就有痛風問題。（YouTube影片截圖）

「燦神」廖偉雄講述由發現身體出現問題，到求醫治療的經過。（YouTube影片截圖）

「燦神」廖偉雄分享中風經歷。（YouTube影片截圖）

「燦神」廖偉雄發現自己左腳小腿肌肉縮水。（YouTube影片截圖）

「燦神」廖偉雄發現自己左腳小腿肌肉縮水。（YouTube影片截圖）

「燦神」廖偉雄直言中風是無預警的。（YouTube影片截圖）

試過多種治療方法。（YouTube影片截圖）

試過多種治療方法。（YouTube影片截圖）

日前有一位美食家到訪廖偉雄位於廣州花都區的農場，曝光了廖偉雄的最新狀態。（影片截圖）

片中所見，廖偉雄在自家農場內受訪，可見他頭髮白了不少，但仍動作靈活，他透露計劃將有機農業事業的重心放回馬來西亞：「呢度（花都農場）都未完成歷史使命嘅，最主要原因因為而家年紀大咗喇，早嗰輪又中風，呢個都係經典㗎喇，左腳中風、右腳痛風。」

廖偉雄在自家農場內受訪。（影片截圖）

可見他頭髮白了不少，但仍動作靈活。（影片截圖）

早前中風。（影片截圖）

左腳中風、右腳痛風。（影片截圖）

廖偉雄近年積極拓展事業版圖，他透露在馬來西亞經營的農場運作已經好成熟：「香港嗰邊整咗幾個榴槤園，因為我哋有技術呀嘛，所以唔使重新去種，我哋專係一係去收購啲老樹花或者同人合作，於是乎而家有5個喇，好細嘅啫。因為為種開老樹嗰啲都唔會好大，而家大概係70英畝左右啦（約28萬平方米），一英畝大概種到30幾棵啦。」廖偉雄指不會放棄在內地推廣有機栽種技術，更希望作為橋樑，將馬來西亞好的食物運到中國，又可以將在中國種的食物運到馬來西亞，以此作交流。廖偉雄又透露隨着馬來西亞開放，他計劃在當地開設不同的旅遊景點，吸引更多人到當地旅遊。

廖偉雄有70英畝地種榴槤。（影片截圖）

他計劃在馬來西亞開設不同的旅遊景點，吸引更多人到當地旅遊。（影片截圖）

繼續擴展事業版圖！（影片截圖）

繼續擴展事業版圖！（影片截圖）

燦神早在1990年代後期淡出演藝界。（視覺中國）