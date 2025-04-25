「足球女神」被女網紅評頭品足質疑「係咪整㗎」　三字正面回擊

鄭杞瑤（Kylie C.）出道多年，因身材火辣屢屢成為話題焦點。早前鄭杞瑤在賀歲盃擔任主播，雖穿著厚實毛衣，但緊身上衣難掩傲人曲線，甚至有球迷拍下她走路的側面片段，畫面搖曳生姿，獲網民盛讚。此前，鄭杞瑤參加真人騷《足球女將》時，亦同樣因身材而引發熱議。

每到球季，球迷都好期待鄭杞瑤（Kylie C.）嘅出現。（截圖）

鄭杞瑤外遊玩水，換足6套唔同色泳衣。藍色。（IG@ckykylie）

無論何時亮相，鄭杞瑤的身材總是備受矚目，網民對其「真材實料與否」的討論從未停過。近日，Instagram流傳一段短片，網紅Krystal與身旁友人林德信低聲議論：「後面個女仔對波咁大，係咪整㗎？」林德信沒聽清，Krystal更大聲重複了一次。沒想到，坐在後方的鄭杞瑤突然上前回應：「後面個女仔對波咁大，係咪整㗎？唔係呀。」場面十分尷尬。顯然，這段短片是帶有嘲諷意味的擺拍，但卻引起不少女網民共鳴。

鄭杞瑤可能真係經常聽到有人咁講。（IG@krystal_petrichor）

鄭杞瑤可能真係經常聽到有人咁講。（IG@krystal_petrichor）

鄭杞瑤可能真係經常聽到有人咁講。（（IG@krystal_petrichor）

都幾無奈。（IG@krystal_petrichor）

網民都成日討論鄭杞瑤的身材真與假。（IG@krystal_petrichor）

鄭杞瑤外遊玩水，換足6套唔同色泳衣。（IG@ckykylie）

鄭杞瑤外遊玩水，換足6套唔同色泳衣。粉紅色。（IG@ckykylie）

鄭杞瑤於社交平台上載了她的「swimwear outfits」換衫片段，非常火辣，令人窒息。（IG@ckykylie）

特別嘉賓鄭杞瑤Kylie. C 和你玩盡派對遊戲，合力炮製極具感官體驗。(ig圖片)