呂濤米Lo Seoul｜姜濤飲到斷片　花姐拋個身出嚟成眾人五十道陰影

姜濤、Jeremy、Edan、Anson Lo表示最想邀請「MIRROR執頭王」加入妹豬組，到底邊個是執頭王呢？影片自有揭曉。（陳順禎攝）

MIRROR「妹豬組」上月飛到韓國拍攝小組團綜《呂濤米Lo Seoul》，節目組花盡心思安排，但Edan笑言大家全程開啟厭世mode，而向來滴酒不沾的Jeremy亦終於破戒。不過，說到驚喜，應該是花姐客串登場，除「花仙子」外，另一造型竟然會令人聯想到限制級電影《格雷的五十道陰影》⋯⋯到底是玩黑絲抑或皮鞭？

雖然沒有傾心事環節，但第一次有飲酒game。（陳順禎攝）

講到最厭世的行程，Edan一提江村鐵路時，Jeremy在旁表示：「又講，你真係好唔鍾意。」Edan解釋是因為當日很早開工，在極凍的情況下踩單車：「每個山洞都有唔同主題，有一個好似夜店咁，但當時係朝早8點，閃到隻眼，佢哋準備啲問題都係令人難忘⋯⋯」姜濤與Anson Lo亦有走到「夜店山洞」，問到當時反應如何，Anson Lo表示：「我哋好配合，『嘩！好靚』」各有各的厭世。

10日拍了15集，趕的程度可想而知，所以當其中一日「早收工晏開工」時，令4子即時十分興奮。（陳順禎攝）

講到整個旅程的興奮位，除了是有日能早收工外，「妹豬組」去到追星人必到的朝聖大樓SMTOWN參觀時，獲男團成員接待：「我哋呆咗，本身前段好厭世，但有前輩帶我哋去參觀後，每去一間房都勁投入，佢又超nice，同我哋傾咗好耐，真係明白fans心態，因為同佢講嘢時係完全聽唔到，淨係望住佢，驚嘆佢嘅美貌。」Jeremy自學韓文亦大派用場，Edan亦因而被震懾。

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向來不喝酒的Jeremy，今次韓國之行破戒了，姜濤、Edan、Anson Lo即時狂攻，Jeremy指當時感到身邊的東西變慢時，但會狂喝水，到感覺變快時，又再被灌酒，最好笑是姜濤最後也醉了：「返到房坐喺地下，噏噏下我再醒返時係哋地下，斷咗片。」向來被照顧的Anson Lo，瞬間變成大哥哥，照顧大家。

大量制服look。

被指「拋個身出嚟」的花姐，Edan說他們一行人去到遊覽車後，花姐穿上花仙子套裝後，捨不得脫下來，又叫大家幫忙拍照，而為了配合花仙子，4子穿上校的造型配合；Edan劇透他們模仿「黑白大廚」，而花姐為了配合，亦有特別的造型，Jeremy補充：「會令我諗起一套電影。」Anson Lo再補充：「《格雷的五十道陰影》⋯⋯係我哋嘅五十道陰影。」雖然沒有皮鞭、手扣，亦沒有泥膠燒賣，原來是他們在漢光附近每人煮即食麵給花姐，地獄廚神重出江湖，連花姐都表示「好難受」。

姜濤表示因為韓國太凍，所以完全不考慮減肥問題：「為生命必須攝取嘅嘢，一放飯已經係行屍走肉狀態。」（陳順禎攝）

MUA & hair：Rainbow Chung@Annie G.Chan Makeup Centre、Mayling Suen@Annie G.Chan Makeup Centre、Percy Shing、Denny ku@Chic Private I Salon、Man Chan @Chic Private I Salon、Lydia Yung @Chic Private I Salon

服裝：Bathing Ape （姜濤）、Farfetch （盧瀚霆、李駿傑）、Mr Porter（呂爵安）、

Stylist： PIPA Creative