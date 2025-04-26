75歲甘草男星公開徵婚剖白多年單身原因　嘲李龍基忘年戀其實羨慕

現年75歲的殿堂級填詞人黎彼得自從離巢TVB後，就在YouTube主持節目《玖噏秘笈》，不時大爆娛圈秘聞。黎彼得今年2月時因流感入ICU深切治療部，再次經歷過生死，更要插尿喉，因為貧血而輸了兩包血，黎彼得表示今次住院經歷一世難忘，幸好他經過治療後已無大礙可以出院。

黎後得。(資料圖片)

75歲黎彼得因流感入ICU。

黎彼得在最新一集《玖噏秘笈》大談自己的私事，他更公開徵婚。黎彼得曾嘲李龍基與未婚妻Chris王青霞的忘年戀，但他日前在節目中便向李龍基道歉，說道：「同基哥講句唔好意思，對唔住。」黎彼得表示：「我同情佢多過指責佢，我本身同佢好多共通點，我哋都70幾歲，無理由佢有件嘢執尾會，我又冇㗎嘛，自然會眼紅啦……變咗咪五十步笑百步囉！」

李龍基與王青霞(Chris)早前接受《香港01》獨家專訪後，Chris的身世背景引起外界關注，並引起公眾談論。（資料圖片）

黎彼得在節目中坦言想學李龍基找個伴侶，他表示自己離婚後孤枕獨眠至今已逾40年，又剖白之前一直不想找伴侶的原因。黎彼得直言：「怕咗唔敢再搵，原因就係唔想負咗人，自己又冇七層樓……唔好講阿基哥喇……總之照下塊鏡，憑咩再去搵另一半，因為而家嘅女人都係好需要男人支持，咁我當然想搵個有錢女人，但有錢女人點會鍾意你老人家，個樣又唔好，講嘢又衰，好多時自己自量，要懺悔。」

黎彼得在《愛‧回家之開心速遞》入面飾演豹叔一角。(電影截圖)

黎彼得指自己因月前大病一場而產生找個伴的念頭，他說：「點解我冇人嚟呢？係……間中有個老友，但嗰啲係老友，唔係愛人。我點解一個天煞孤星都冇親戚朋友？朋友得一件半件囉，已經好好，但我覺得人哋嚟探病，我又孤苦伶仃……觸景傷情，令自己覺得……唉……都唔好繼續孤獨啦，不如立下心志，而且70幾，我見基哥都可以執番件，我都有機會嘅，要求低啲都得掛？」黎彼得續說：「希望有個紅顏知己、靈魂伴侶都好，性生活已經……Sorry喇，唔關我事喇，而家希望有個靈魂伴侶，對我呢啲孤獨老人能夠紅袖添香，就算有咩頭暈身㷫，有人照顧吓、煲啖湯你飲，冇得頂啦！如果兩腳一伸，唔緊要，搞身後事囉。」

黎彼得在節目中徵婚。(youtube截圖)