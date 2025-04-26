TVB節目《聲秀》海選「翻版姜濤」最吸睛　擁高學歷：人有相似啫

TVB推出的全新節目《聲秀》今（26日）舉行海選面試，在眾多參賽者中有四位特別吸引傳媒的眼球，包括有來自馬來西亞只有16歲的陳潔怡（317號）、現職醫生的潘致毅（324號）、現讀藝員訓練班的張景堯（323號）及「翻版姜濤」江陽（319號），他們的背景及現場表演最令大家難忘。

TVB全新節目《聲秀》今日舉行海選面試。（梁碧玲攝）

只有16歲的陳潔怡為了是次比賽專程由馬來西亞飛到香港參賽，而在面試中她就選唱歌曲《盛夏的告別》，成熟的聲音及演唱驚訝不少評判。而在接受《香港01》訪問時，問到比賽會不會很緊張，她就表示：「其實不會，其實唱的方面不會，反而講話說話，因為語言的關係就會比較緊張。」而她6歲開始就已學習唱歌，對自己亦有一定的信心，為了是次比賽只逗留香港兩日，明天就飛回馬來西亞。

陳潔怡為了是次比賽專程由馬來西亞飛到香港參賽。（梁碧玲攝）

而現職醫生28歲的潘致毅因為很喜歡唱歌的原因，所以就參加是次比賽，他面試時就選唱張國榮的《風繼續吹》，問到為甚麼想參加《聲秀》，他就表示：「一路都好鍾意唱歌，本身等緊一啲啱嘅年紀歌唱比賽參加，咁啱今次符合資格。（有冇為今次比賽作準備？）冇呀！呢個禮拜揸車嗰陣練吓，（平常心參賽？）試吓咋。」而提到演唱時發揮失準，似乎入選機會不大，他就表示：「冇所謂，嚟咗試咗睇吓去到幾遠。」

28歲的潘致毅是一名醫生。（梁碧玲攝）

對比其他參賽者，現讀藝員訓練班的張景堯舞台經驗較為豐富，但他在受訪時講到其實自己都很緊張：「其實自己都緊張，但盡力去做。因為評判冇特別講話好好，其實都驚。」揚言這兩、三年拍戲比較多，所以到真正踏上舞台時會很緊張。而他在面試時選擇跳唱《Let’s Get wet》，但舞蹈方面似乎有待加強。

張景堯又唱又跳。（梁碧玲攝）

張景堯（左）﹑江陽。（梁碧玲攝）

另外，擁有高學歷的江陽，無論在樣貌還是身高，乍看之下甚有姜濤的影子，在面試時選唱《海闊天空》，表現不俗，令導師之一的胡鴻鈞都表示他唱的很投入，整個人好放，令他看得很自在。在受訪時問到比賽緊不緊張，他就非常淡定表示：「我唔緊張，我過嚟玩，（抱住開放心態？）係呀，未試過玩香港嘅比賽。（之前有參加其他比賽？）喺內地，參加過央視節目，一啲衛視節目，未玩過香港啲節目，所以就想試吓。」

江陽被指像姜濤。（梁碧玲攝）

而提到被指與姜濤撞樣，有甚麼看法，他就表示：「人有相似啫，冇乜睇法唔睇法。」又揚言自己每一天都會練歌，不會特別為比賽而去練唱。而翻查資料得知，江陽畢業於北京大學，而即將會在香港大學攻讀碩士課程，更厲害的是還未出道已踏上多個舞台演唱，就好像曾在香港回歸25周年晚會上演唱。

江陽畢業於北京大學。（梁碧玲攝）

江陽畢業於北京大學。（yeungkong＠IG）

江陽有許多舞台經驗。（yeungkong＠IG）