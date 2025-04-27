林峯現身上海商場開幕儀式　透露即將舉辦的演唱會挑戰體能極限

中國香港影視演員、流行樂歌手——林峯昨日（26日）現身上海一商場，特別受邀參與「繽紛歐普藝術樂園」活動開幕儀式，點燃色彩五月，引爆申城熱話。此次商場特別邀請林峯舉辦「繽紛春日 林峯見面會」，便是製造一個顧客與明星近距離接觸的機會，誠邀各地賓客蒞臨賞光，體驗時尚與藝術的獨特魅力！

中國香港影視演員、流行樂歌手——林峯昨日現身上海一商場，特別受邀參與「繽紛歐普藝術樂園」活動開幕儀式。(公關提供)

林峯的現身吸引眾多粉絲及媒體守候，風度翩翩，魅力非凡，引爆現場氛圍。林峯亮相上海商場「繽紛歐普藝術樂園」活動開幕儀式現場，一同為裝置藝術開幕並與一眾到來媒體及特邀嘉賓近距離接觸，拍照及大玩遊戲，場面熱鬧，更為現場貴賓簽名留念。同時，林峯還暢談此次上海之行的感受，極力盛贊上海ifc商場優質的購物環境和豐富的購物選擇讓他印象深刻。

林峯的現身吸引眾多粉絲及媒體守候，風度翩翩，魅力非凡，引爆現場氛圍。(公關提供)

林峯先生一直以多面身份活躍於影視與音樂領域，努力敬業，謙遜低調，出演了眾多耳熟能詳的影視作品——《尋秦記》、《溏心風暴》、《少年四大名捕》、《使徒行者》、《反貪風暴4》等等，以其成熟演技奪得多項人氣獎項，林峯通過一個個鮮活的角色證明瞭自己的可塑性。林峯憑借《九龍城寨之圍城》的精湛演技，入圍第43屆中國香港金像獎「最佳男主角」的提名！被問到接下來有沒有一些新的影視作品拍攝計劃時，林峯透露：「其實之前還有一些劇本，還有一些導演有找過我，很感謝他們的信任，現在的話，首先應該下半年期待我其實之前還有一些電影還沒上映的，希望下半年有機會還有兩部電影跟大家見面，這個到時候再說。」

林峯先生一直以多面身份活躍於影視與音樂領域，努力敬業，謙遜低調，出演了眾多耳熟能詳的影視作品。(公關提供)

除了在影視方面的成就，林峯在音樂領域同樣大放異彩，從深情款款的情歌到動感十足的舞曲都能完美駕馭，創作了多首傳唱度極高的經典金曲之作！目前林峯也在籌備5月香港演唱會，連開七場令人期待。林峯先生始終在不斷突破自我，保持著旺盛的創作力和對藝術的追求，以個人魅力引領CHOK潮流。而被問到5月份即可舉辦的個人演唱會準備了什麼時，林峯大爆：「就是鍛鍊了，因為覺得今年的演唱會的挑戰就是沒有試過一連7場，因為我的演唱會的體能需求也蠻大的，因為快歌也比較多，也希望挑戰自己的體能極限，所以這一次我覺得也是挑戰入場的觀眾的體能，因為我相信大家就感覺去了一個party，應該大家也會蠻興奮，希望大家玩得開心。」