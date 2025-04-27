東張西望｜洪小姐指被樓上敲打導致屋都爛　但佢反應先係亮點

TVB節目《東張西望》今日（27日）一集講到報料人洪小姐指被樓上單位不停「揼揼揼」，令到她的單位天花裂牆身裂，就連牆身都剝落，但樓上住戶則否認做過這個行為。

報料人洪小姐指被樓上單位不停「揼揼揼」，令到她的單位天花裂牆身裂。(節目截圖)

洪小姐表示樓上無間斷的發出噪音：「佢不分晝夜，無間斷，凌晨又有，朝頭早亦都有！」她於1997年搬入此單位，直至數年前樓上就出現不停「揼揼揼」這個行為，令到她的單位出現無數的裂痕。洪小姐指與樓上住戶並不認識，更沒見過面：「冇囉，我同佢完全唔識囉！」節目中可以見到洪小姐單位的天光有很多裂痕，連衣櫃門都跌了下來。

洪小姐於1997年搬入此單位，直至數年前樓上就出現不停「揼揼揼」這個行為，令到她的單位出現無數的裂痕。(節目截圖)

年初一的時候，樓上繼續傳來噪音，但樓上就大罵她對上的單位，主持陳曉彤問洪小姐會否有機會是再對上的單位敲打而導致這個情況發生。洪小姐即傻眼反問陳曉彤：「你信唔信啊？如果佢咁同你講！」於是陳曉彤陪同洪小姐到樓上對質，女戶主立即表示並非他們製造噪音：「真係唔係我哋揼嘢，你可以問看更。」但洪小姐面露不耐煩：「之前有個看更短頭髮嘅啊姐，但佢已經冇做㗎啦。」雖然洪小姐表示看更已經離職，但女戶主指自己能找到她。

主持陳曉彤問洪小姐會否有機會是再對上的單位敲打而導致這個情況發生。洪小姐即傻眼反問陳曉彤：「你信唔信啊？如果佢咁同你講！」(節目截圖)

隨即二人開始你一言我一語，洪小姐說：「啊姐同我講話你哋係咪有攞白卡？」女戶主繼續指並非自己敲打地下發出噪音，因為他們都是受害者，然後就後問洪小姐：「你哋有冇撞上嚟？」洪小姐即瞪大雙眼：「好多人同我講啊，如果你哋咁嘈啊，你去買個嗰啲咩神器要撞你哋啊，等你哋唔好再係咁揼嘢咁嘈啊！」而她被問到是否接受樓上戶主的解釋時，她即驚訝表示當然不接受：「梗係唔接受啦！成間屋爛成咁，竟然話係唔關佢事，我成間屋爛成咁，冇可能唔關佢哋事啦我覺得。」

女戶主繼續指並非自己敲打地下發出噪音，因為他們都是受害者。(節目截圖)

女戶主繼續指並非自己敲打地下發出噪音，因為他們都是受害者。(節目截圖)

戶主亦讓洪小姐進屋一看究竟，因為洪小姐指他們不停敲打地下，那他們家的地下就自然不會沒有事。洪小姐看完後都覺得奇怪，更表示這樣的話都不知道是誰令她家出現那麼多裂痕。但洪小姐在整個訪問中表情多多，自然成為了亮點。

洪小姐看完後都覺得奇怪，更表示這樣的話都不知道是誰令她家出現那麼多裂痕。(節目截圖)

洪小姐看完後都覺得奇怪，更表示這樣的話都不知道是誰令她家出現那麼多裂痕。(節目截圖)

洪小姐看完後都覺得奇怪，更表示這樣的話都不知道是誰令她家出現那麼多裂痕。(節目截圖)

洪小姐看完後都覺得奇怪，更表示這樣的話都不知道是誰令她家出現那麼多裂痕。(節目截圖)